Föderalismus, Verschleierung, Sanktionen: Nur nicht hudeln

Gewiss: Die Rekonstruktion von zuweilen arg verschachtelten Besitzverhältnissen ist ein komplizierter Vorgang, für Journalisten gleichermaßen wie für Behörden – gerade russische Vermögen halten seit Jahrzehnten eine globalisierte Beraterindustrie am Laufen, deren Daseinszweck sich in der Verschleierung von Vermögen erschöpft.

Wo Immobilien- und Firmenanteile hinter Kaskaden an Treuhändern, Stiftungen, Trusts und Offshore-Briefkastenfirmen verschwinden, ist die Ermittlung der sogenannten Ultimate beneficial owners schwierig bis unmöglich. profil hat dieses Problem in den vergangenen Jahren immer wieder thematisiert. Soweit es Österreich betrifft, kommen verzweigte Verantwortlichkeiten und föderale Strukturen erschwerend hinzu.

Laut dem Sanktionengesetz 2010 ist die OeNB für die Überwachung der Sanktionierung von „Vermögenswerten“ verantwortlich, das sind im Wesentlichen Bankkonten, Wertpapierdepots und Bankschließfächer. Für die Feststellung von Liegenschafts- und Firmenbesitz ist wiederum das Innenministerium zuständig. Dessen wichtigstes Instrument ist eine Online-Datenbank, das „Wirtschaftliche Eigentümer Register“, kurz WiEReG. Dieses wird vom Finanzministerium geführt, von der Statistik Austria „technisch“ betreut und ist konstruktionsbedingt lückenhaft (dazu später).

Das Innenministerium kann zwar Immobilien- und Firmenvermögen einfrieren lassen, muss dafür aber an die Grund- und Firmenbücher bei den Bezirksgerichten (beziehungsweise dem Wiener Handelsgericht) herantreten, also letztlich an das Justizministerium. Und für die Beschlagnahme von „Verkehrsmitteln“ – Flugzeuge, Autos, Boote – ist laut Sanktionengesetz zunächst die Bundesregierung verantwortlich, die dafür einerseits das ÖVP-geführte Innenministerium braucht, andererseits auch das grün-gelenkte Verkehrsministerium, das wiederum auf die Bundesländer zurückgreifen muss. Es sitzen also potenziell ziemlich viele Menschen an einem Tisch – und wie man so hört, läuft die Kommunikation bisher, nun ja, schleppend.

Am Beispiel von Booten. In den vergangenen Tagen sorgten die in Spanien, Frankreich und Italien festgesetzten Mega-Yachten russischer Oligarchen für Schlagzeilen. Die Frage liegt nahe, ob nicht der eine oder andere aus Putins Clique auch an einem österreichischen See ein Schifferl vor Anker hat. Für Bootszulassungen sind in Österreich die jeweiligen Landeshauptleute zuständig.