Franz Fischler: „Verstehe nicht, wenn Österreich jammert“

Landwirtschaft

Der Bauernreport: Die Macht am Land

In Europa regen sich Bauernproteste. In ganz Europa? Nein, in einem kleinen Land namens Österreich wird kein Widerstand geleistet. Doch die Lage ist auch hier prekär. Das Bauernsterben hält an, die Sorgen wachsen, die Politik versucht zu kalmieren. Wie geht es Österreichs Bauern?