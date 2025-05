„Frau Holzleitner, Frau Plakolm, wie unterscheidet sich Ihr Frauenbild?“

Hat ein junges Mädchen in Österreich die gleichen Chancen wie ein Bub, um im Leben alles zu erreichen, was es will?

Claudia Plakolm

Das ist eine Zielvorstellung, aber aktuell sehe ich es noch nicht so.

Eva-Maria Holzleitner

Die Zahlen sprechen leider dagegen: Wir sehen schon bei Lehrlingen eine Lohnschere, die bis zur Pension bleibt. Zudem sind viele Frauen von sexueller Belästigung betroffen, um nur einige Fakten zu nennen.

Warum besteht noch immer keine Chancengleichheit?

Plakolm

Ich bin auch für Integration zuständig. In vielen Brennpunktschulen beobachten Pädagoginnen und Pädagogen, wie Burschen in die erste Reihe drängen, in der zweiten und dritten Reihe sind die Mädels. Nicht in allen Gesellschaftsteilen und Generationen ist angekommen, dass Frauen und Männer in Österreich gleichwertig sind.

Halten Sie die fehlende Gleichberechtigung für ein integrationsspezifisches Problem?

Plakolm

Ich glaube, es wäre zu einfach, das nur auf Integration zu reduzieren. Aber man sieht auch, dass wir bei Familien mit Migrationshintergrund den größten Nachholbedarf haben.

Holzleitner

Ich glaube, Ungleichberechtigung hat kein Mascherl. Also wir sehen dort wie da, dass Frauen nicht alle Chancen haben. Und ich glaube, man darf da keinen blinden Fleck haben.