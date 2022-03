Freiheitliche auf Kriegsfuß

Erkundigt man sich in der FPÖ nach möglichen Differenzen zwischen Chef und erweiterter Parteiführung, wird abgewiegelt. So heißt es aus dem Büro von Markus Abwerzger: „Eine Meinungsverschiedenheit gibt es nicht. Die Position der FPÖ ist klar, einheitlich und birgt keinen Widerspruch in sich. Eigentlich lässt dies keinen Raum für etwaige Interpretationen offen.“

Manfred Haimbuchner spricht von einer „künstlichen Geschichte in den Medien“. Und Herbert Kickl selbst verweist im Gespräch mit profil auf die Sitzungen von FPÖ-Bundesparteivorstand und Bundesparteileitung vorvergangene Woche. Da habe es keine unterschiedlichen Standpunkte zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge gegeben. Jede andere Darstellung sei „ein absoluter Blödsinn“. Seine Bemerkungen, so Kickl, seien als Warnung vor einer schrankenlosen Flucht durch die östlichen Nachbarländer nach Österreich zu verstehen.

Die Sitzungen der FPÖ-Gremien fanden in Vösendorf bei Wien statt, da in Niederösterreich die Corona-Regeln lockerer sind. Und natürlich tagten die Blauen in Präsenz. Mit der Festlegung der Termine war bis zur Sistierung der Impfpflicht zugewartet worden, damit auch nicht geimpfte Funktionäre bedenkenlos teilnehmen konnten, ganz im Sinne des Parteichefs. Denn Kickl positionierte die FPÖ seit seinem Amtsantritt im Juni 2021 als strammer Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen und hetzte öffentlich gegen die „Falotten-Regierung“. Der Zuspruch von radikalen Querdenker-Gruppen, denen die Wiener Polizei bereits „zunehmende Gewaltbereitschaft“ attestiert, war ihm willkommen. Allerdings konnte sich die Corona-Leugner-Partei MFG trotz Kickls Offensive nachhaltig etablieren und macht der FPÖ neue Konkurrenz. In der aktuellen profil-Umfrage liegt MFG derzeit bei acht Prozent.

Dass die Freiheitlichen die Partei für Impfverweigerer sind, bestreiten sie gar nicht, wiewohl sie lieber von „Impfpflicht-Verweigerern“ sprechen. Das Etikett „Putin-Versteher“ weist Herbert Kickl schroff zurück. Jeder in der FPÖ verurteile „den Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste“. Es gebe „keine Rechtfertigung für einen Überfall auf ein Nachbarland“. Nicht immer fällt die Wortwahl so eindeutig aus. In einer Presseaussendung bezeichnete Kickl die Ukraine und Russland undifferenziert als „Länder, die derzeit aktiv in kriegerische Auseinandersetzungen involviert“ seien.

Der Verdacht, die FPÖ habe eine bedenkliche Nähe zum Regime von Wladimir Putin, kommt nicht von ungefähr. Am 9. März forderte das EU-Parlament schärfere Maßnahmen gegen die Einflussnahme des Kremls auf die EU. Als ein Negativbeispiel wurde die FPÖ genannt, da diese unter Obmann Heinz-Christian Strache 2016 in Moskau einen Kooperationsvertrag mit der Kreml-Partei „Einiges Russland“ abgeschlossen hatte. Der Vertrag sei mittlerweile ausgelaufen, so die Mitteilung der FPÖ. Ursprünglich hätte er bis 2026 gültig sein sollen.