Christoph Wiederkehr: Freilufttheater

aus profil Nr. 39 / 2020 vom 20.09.2020

Gutes Wetter schadet in einem Wahlkampf grundsätzlich nicht, aber so wichtig wie diesmal war die Witterung noch nie. Die Corona-Maßnahmen machen größere Veranstaltungen indoor fast unmöglich. Am sichersten fühlen sich alle Beteiligten an der frischen Luft.



So gesehen haben die NEOS am Montagvormittag vergangener Woche Glück. Christoph Wiederkehr, Spitzenkandidat der NEOS bei der Wien-Wahl, hat zu einer Pressekonferenz in den Resselpark im 4. Bezirk eingeladen, und das Wetter könnte kaum besser sein: Kurz vor 9.30 Uhr ist es angenehm kühl, sonnig und fast windstill. Im Schatten alter Bäume hat das NEOS-Team zwei Plakatständer und einen kleinen Stehtisch als Rednerpult aufgestellt. Der Journalistenandrang hält sich in Grenzen, aber ein paar Medienvertreter sind immerhin gekommen, um den Ideen der kleinsten Rathauspartei zu lauschen.



"Holen wir Tesla-Fabriken nach Wien!", lautet das Thema - aber gesprochen wird dann weniger über den kalifornischen Hersteller von Elektroautos und mehr über die Versäumnisse der Bundeshauptstadt. "Die einzige Wirtschaft, von der die SPÖ etwas versteht, ist die Freunderlwirtschaft", erklärt Christoph Wiederkehr angriffslustig. Es tue ihm im Herzen weh, wenn er sehe, dass angestammte Traditionsbetriebe wie Schlumberger und Niemetz Wien verlassen, sagt Sepp Schellhorn, Wirtschaftssprecher der NEOS im Parlament und heute so etwas wie der Stargast. Markus Ornig, Wirtschaftssprecher der Partei in Wien, fühlt sich dann doch noch verpflichtet, auf Tesla zu sprechen zu kommen: "Stellen Sie sich vor, Sie sind einer der größten Visionäre-Elon Musk-und überlegen, ob Sie Ihr neues Werk in Berlin oder in Wien bauen sollen",sagt er und zählt dann die Gründe auf, warum die Wahl nicht auf Wien fallen konnte: U-Bahn-Steuer, Luftsteuer, die Zwangsmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer und so weiter.



Die NEOS-Wahlkämpfer schlagen sich tapfer, aber Freiluftveranstaltungen haben ihre Tücken: Der Kinderspielplatz nebenan sorgt für eine beständige Lärmkulisse aus spitzen Schreien und Gelächter. Zwischendurch donnert ein Lkw über den nahe gelegenen Karlsplatz, oder eine Straßenbahn hält mit quietschenden Bremsen. Es ist nicht ganz leicht, sich in diesem Ambiente auf die Lohnnebenkosten in der Hauptstadt zu konzentrieren. Fragen der Journalisten gibt es nach den kurzen Referaten folglich keine. Wenigstens waren alle eine halbe Stunde an der frischen Luft.