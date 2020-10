Kein Fisch im Wasser: Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein

Von Hof zu Hof, das kann sie. Im ersten schwingt Birgit Hebein einen Hula-Hoop-Reifen, lässt sich von einer 13-Jährigen erklären, warum Black-Lives-Matter-Demos wichtig sind, und wechselt ein paar Worte mit den Bobo-Eltern, die in Klappstühlen am Wiesenrand lümmeln. Ein paar Ecken weiter, ein Gemeindebau. Es riecht nach Desinfektionsmittel. Im Durchgang baumelt ein Mund-Nasen-Schutz von der Decke. Handtaschen, die Jahrzehnte in Schränken überdauert haben, werden auf Tischen feilgeboten. Hebein steuert auf eine weißhaarige Dame zu und ist schon mitten im Gespräch darüber, welche Bewandtnis es mit den Puppen in den bunten Trachten hat. Es sind Geschenke von Ungarn-Flüchtlingen, denen ihr verstorbener Mann über die Grenze nach Österreich half. Dritte Station, ein verwinkelter Park im Inneren eines Wohnblocks, in dem junge Familien picknicken. Am Spielplatz stellt sich die Grüne ans Steuer eines Holzautos. Die Fotografin aus dem Tross der Wahlhelferinnen kann gar nicht genug Bilder machen.



So gelöst bekommt sie die Spitzenkandidatin in diesem Wahlkampf selten vor die Linse. Die Wiener Grünen pendeln in den Umfragen bei 15 Prozent (2015 kamen sie auf 11,8 Prozent).Geht es nach ihnen, wird Rot-Grün nach dem 11. Oktober neu aufgelegt. Für SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig kommen hingegen als Partner auch ÖVP und NEOS infrage. Wohl auch deshalb, weil sich Rot-Grün zuletzt im Hickhack um Gürtelpool, Pop-up-Radwege und autofreie Innenstadt verzettelte.



Der Samstag der offenen Innenhöfe in Wien-Wieden ist eine der raren Gelegenheiten für Hebein, das zu tun, was ihr leichtfällt: Straßen, Höfe, Menschen, Lächeln, Grüßen, Winken, Plaudern. Wenn sie in Gasthäusern mit Leuten rede, mit Arbeitern auf einer Baustelle, fühle sie sich an ihr Dorf im Kärntner Gailtal erinnert, wird sie in einer Pause erzählen. Ihre Eltern stammen aus Feistritz, mit jedem Zweiten war sie dort verwandt, anders als winkend, grüßend, plaudernd sei man nicht durchs Dorf gekommen. Seit 14 Monaten ist Hebein Vizebürgermeisterin von Wien. Nun habe sie das Gefühl, "dass alle Teile meiner Persönlichkeit erblühen", sagt sie - die Dorfkindheit und alles, was danach kam.



Fernsehstudios gab es im Leben der Grünen bisher bloß sporadisch. Im Wien-Wahlkampf aber sind Elefantenrunden und Konfrontationen - neben Social Media - die Kampfzone schlechthin. Bei keiner Landtagswahl zuvor gab es so viele TV-Auftritte. Die Grüne kommt auf mehr als 50. Jeder gegen jeden im ORF, auf privaten Sendern und den Videokanälen diverser Medien. Für Hebein, die sich bis vor zwei Jahren weder in der ersten Reihe noch an der Spitze ihrer Partei oder als Vizebürgermeisterin einer Millionen-Metropole sah, ist das unvertrautes Terrain.