profil-Morgenpost: Gans oder gar nicht?

Heilige wie Corona oder Rochus sind Pandemie-bedingt wieder in Mode. Sankt Martin, dessen Fest am 11. November gefeiert wird, zählt zu den Stars seiner Branche. Rätselhaft bleibt, warum er dem nackten Bettler am Stadttor von Amiens nur seinen halben Mantel gab. Auch hier gilt: ganz oder gar nicht. Ein normaler Heiliger würde so etwas nie tun, sondern lieber erfrieren. Martin aber dachte in seinem edelsten Moment auch an sich selbst. Das dürfte das Geheimnis seines Erfolges sein. Karriere machte er in Frankreich, stammt aber aus Westungarn. Im Burgenland ist Martin deshalb Landespatron.