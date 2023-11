Gegenwind: Wie mächtig sind die Windkraft-Gegner?

Der größte Widerstand gegen Windkraft kommt ausgerechnet aus jenem Bundesland, in dem das erste Windrad Österreichs gebaut wurde – und in dem die größten Potentiale schlummern. Die Interessensgemeinschaft (IG) Waldviertel aus dem Norden Niederösterreichs gilt als die lauteste Bewegung gegen die Erschließung neuer Windräder. Würde es nach ihnen gehen, würde kein neues Windrad mehr gebaut werden, zumindest nicht in ihrer Region.

Die Landespolitik hat schon vor längerem Wind von den Protesten bekommen. Vor den Landtagswahlen sandte Mikl-Leitner ein Signal an die Windparkgegner: „Ich will keine neuen Windräder mehr in Niederösterreich“, sagte sie im November 2021, nur um dann wieder zurückzurudern: „Es wird nur keine neuen Windzonen mehr geben, Windräder sollen in Zukunft nach wie vor aufgebaut werden.“

Ende Oktober wurden Vertreter der Initiative laut profil-Infos ins Büro von Mikl-Leitner eingeladen, am vergangenen Freitag soll es einen zweiten Termin beim Land mit Experten gegeben haben. Die Windgegner durften vor einer Expertenrunde gegen 250 neue Windräder argumentieren, die das Land zusätzlich zu den bestehenden 750 Anlagen errichten will.

Schwache Argumente

Michael Moser ist Sprecher für die IG Waldviertel. Das Label „Windkraftgegner“ weist er von sich, denn er beteuert, dass er nur gegen Windräder im Waldviertel kämpft – anderswo könnten sie laut Moser gerne gebaut werden. Damit erfüllen Moser und seine Mitstreiter die Definition von sogenannten „Nimby“-Initiativen („Not in my backyard“, zu deutsch: Nicht in meiner Nachbarschaft). Rückenwind erhält die Truppe vom aus Waidhofen stammenden Dritten Landtagspräsidenten Gottfried Waldhäusl (FPÖ), der erst im Herbst öffentlich von einem „Windradwahnsinn“ und sich selbst als „Schutzpatron des Waldes inszeniert“.

Moser und seine IG, ein Zusammenschluss aus schätzungsweise 40 zumeist pensionierten Personen, verstehen etwas von Öffentlichkeitsarbeit. Immer wieder greift die Regionalpresse die Aktionen der Gruppe auf. Kürzlich verschickte sie eine 20-seitige Broschüre an rund 12.500 Haushalte in der Region Waidhofen an der Thaya. In dem Schrieb rief die IG dazu auf, gegen fünf geplante Windparks aktiv zu werden.

profil hat Experten zu den zentralen Argumenten der IG Waldviertel befragt. Soviel vorweg: Wirklich stichhaltig sind sie nicht.

Die IG Waldviertel führt den Artenschutz als einen ihrer Hauptgründe für einen Windradstopp an. Großvögel wie der Seeadler würden den Rotorblättern nicht früh genug ausweichen können. Der Ökologe Franz Essl von der Universität Wien widerspricht: „Auch wenn Windparks nahe an Nationalparks stehen, halten sich die Auswirkungen für Großvögel meist in Grenzen“, sagt er. „Der Großteil der Seeadler brütet in der Nähe von Windrädern – das sind die östlichen Gebiete um den Seewinkel, Neusiedlersee und die Donau-Auen. Der Seeadler war vor 20 Jahren noch fast ausgestorben, heute hat sich sein Bestand auf 60 Brutpaare vervielfacht.“ Das zeige: „Die Erholung dieser Vogelarten und die Nutzung von Windrädern ist kompatibel.“

Weiters behauptet die IG Waldviertel, dass Windenergie keine zuverlässige Energiequelle sei, da sie Zufallsstrom liefere. Es müssten immer andere Kraftwerke für die sichere Versorgung bereitstehen. Dazu antwortet Christoph Dolna-Gruber von der Österreichischen Energieagentur: „Keine Technologie alleine kann für Versorgungssicherheit im Stromsystem sorgen.“ Notwendig sei ein Mix an vielen Erzeugungsarten, kombiniert mit Speichern, robusten Stromnetzen und mehr Flexibilität beim Stromverbrauch. In diesem Mix spiele die Windkraft aber eine entscheidende Rolle, „denn im Gegensatz zu Photovoltaik und Wasserkraft liefert sie vor allem dann Energie, wenn unser Stromverbrauch am höchsten ist: In der kalten Jahreszeit.“

Hinzu komme, dass Windprojektentwickler Standorte eingehend prüfen würden, bevor Windräder gebaut werden. Standorte, die zu wenig oder nur unzuverlässig Windstrom liefern, sind wirtschaftlich nicht interessant und werden auch nicht erschlossen: “Wo Projekte geplant sind, passen auch die Bedingungen.”