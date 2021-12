Doch viele wollten in den Lücken, die der Lockdown-Modus ließ, offenbar nicht so schnell zurück ins öffentliche Leben, aus Angst vor Ansteckung, aus Überforderung oder infolge der Gewöhnung an die neu entdeckten Entertainment-Möglichkeiten zu Hause. Unter pandemischem Druck schienen sich auch die Kulturinteressierten plötzlich sehr viel genauer zu fragen, ob man denn unbedingt ausgehen müsse; ob das, was man verpassen würde, wirklich so unversäumbar war. Für James Bond wagte man sich ausnahmsweise doch aus dem Haus und ins Kino, so viel Aktion, Bewegung und Spektakel kann kein Computerschirm fassen, aber das meiste, was an Theater, Konzerten und Arthouse-Filmen zur Verfügung stand, wurde von weiten Teilen des Zielpublikums, das zeigen die Eintrittszahlen, offenbar für verzichtbar erachtet.



Hat man in Zeiten globaler Krisen weniger hohe Erwartungen an die Kultur? Das niederschwellige Unterhaltungsangebot der Streaming-Dienste verführt dazu, es unkritisch hinzunehmen: An die bewegten Bilder, die man sich über AppleTV, Disney+ und Netflix verschafft, stellt man kaum Ansprüche, schon weil sie kostengünstig sind und man für sie ja nicht extra das Haus verlassen musste. Warum sollte man sich, angesichts eines Online-Filmüberangebots, das Kinogehen überhaupt noch antun? Die Frage klingt berechtigt, die Antwort ein wenig kompliziert: Weil das Erlebnis, ein Werk, das nicht fürs Fernsehen entstanden ist, an dem Ort zu sehen, für den es gemacht wurde, daheim nicht zu haben ist. Schon das Ritual, ein Kino zu betreten, prägt die Filmerfahrung mit: Man dringt in ein Haus, ein Foyer, schließlich in einen Saal vor, um sich in Stille, Isolation und Dunkelheit auf etwas Einmaliges einzulassen.