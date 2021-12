Das „Matrix“-Universum hatte immer schon, obwohl ursprünglich nur fürs Kino erdacht, eine gefährliche Nähe zu den Oberflächen eines Videospiels. Insofern muss man Respekt vor der Selbstironie haben, die darin besteht, den Protagonisten der Serie, der sich auch in alterndem Zustand noch Neo nennt, zu einem legendären Game-Designer zu machen, der seit Jahrzehnten mit wachsender Depression an der technophilosophischen Evolution eines Spiels namens „Matrix“ arbeitet. Es geht darin, wie in den gleichnamigen Filmen von einst, um die Idee, dass all die Dinge, die wir als Welt und Wirklichkeit wahrnehmen, totalitär induzierte Hirngespinste sind – und die Menschen bewusstlose Sklaven einer unsichtbaren Maschinenautokratie. Gegen diese tritt eine furchtlose digitale Guerilla auf, eine Hacker-Gang, die mit dem Kopf durch die dünne Wand der Illusion will.