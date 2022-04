Generation Widerstand: Der Heldenmut der Ukrainer

Je tiefer man in der Geschichte des Landes und seinen kollektiven Erfahrungen gräbt, desto verständlicher wird die Haltung des Widerstands. Die Bewohner des heutigen Staatsgebiets der Ukraine waren in den vergangenen 200 Jahren wechselnden Nationen und Eliten unterworfen, mehrheitlich arme Bauern, die sich in verzweifelten, oft blutigen Aufständen wehrten, nur um neue Herrscher zu bekommen. In Sowjetzeiten starben sie millionenfach den Hungertod, weil man ihnen Ernte und Saat wegnahm. Und viele kämpften ein Jahrzehnt in den Reihen der SS und ermordeten jüdische Frauen, Kinder und Rotarmisten. Der historische ukrainische Nationalismus war antisemitisch und antibolschewistisch.

Die eigentliche ukrainische Identität entstand in der Existenz des Dazwischen. Der Schriftsteller Mykola Rjabtschuk beschreibt in seinem Essayband „Die reale und die imaginierte Ukraine“ den schizophrenen Zustand der postkommunistischen Gesellschaft: Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und dem Selbstständigwerden als Staat gab es keinen Konsens über lebenswichtige Fragen. Rjabtschuk belegt das mit Meinungsumfragen. So waren in den späten 1990er-Jahren 13 Prozent der Ukrainer für den kapitalistischen Weg, 20 Prozent für den Sozialismus, 25 Prozent weder noch, 22 Prozent konnten sich nicht festlegen, 18 Prozent fanden sowohl das eine als auch das andere akzeptabel, wenn dadurch ein Konflikt vermieden werden könne. Noch Mitte der 2000er-Jahre sah ein Viertel der Ukrainer Russland als Hauptfeind, ein weiteres Viertel sah darin den wichtigsten Verbündeten, und die Hälfte hatte keine Meinung.

Heute ist das anders. Korruption, Machtmissbrauch und Russlands Politik, in die Entscheidungen der Ukraine hineinzupfuschen, werden in ihrer Ablehnung in eins gesetzt.

Die Enttäuschung nach dem Maidan, der schwelende Krieg in der Ostukraine, und nun der große Angriffskrieg sind genug. Zur Generation Widerstand zählen eine neue Politikerschicht, investigative Journalisten, Unternehmer und Zivilgesellschaft. „Eine Schubumkehr ist nicht vorstellbar“, sagt die Historikerin und Osteuropa-Expertin Ingrid Gössinger im history-podcast. –„Unser Vektor ist Europa“, hört man überall.