Gernot Bauer: Hofer geht

Am Ende ist es immer eine Frage der Würde. Werner Faymann legte den SPÖ-Vorsitz zurück, nachdem er bei der 1. Mai-Feier der Sozialdemokratie am Wiener Rathausplatz ausgepfiffen worden war. Reinhold Mitterlehner reichte es, als in Medien ein altes Filmplakat eines Spaghetti-Western präsentiert wurde. Titel: „Django – die Geier warten schon.“ Und nun Norbert Hofer: Auch der FPÖ-Chef machte Schluss, bevor die Schmach unerträglich wurde; gibt sein Amt auf, bevor er sein Gesicht verliert. „Meine eigene Reise an der Spitze der FPÖ ist mit dem heutigen Tag zu Ende“, ließ Hofer Dienstagnachmittag über den Pressedienst seiner Partei verlautbaren.