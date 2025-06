Der Mann, der die Malta-Casinos zum Zahlen zwingen will

Welche Konsequenz hat es für die Casino-Betreiber, wenn sie trotz OGH-Urteil nicht zahlen?

Schleicher

Wir müssen es auf Exekutionsverfahren in Malta ankommen lassen. Doch der Rechtsschutz ist dort nicht gegeben.

Da kommt Ihnen die umstrittene Bill 55 in die Quere. Ein maltesisches Gesetz, das Casinos einen Freibrief einräumt, Strafen aus dem EU-Ausland nicht zu bezahlen.

Schleicher

Ja, aber das war vor der Bill 55 ähnlich. Da gibt es einen berüchtigten Richter, der entscheidet alle Verfahren zugunsten der Casinos. Sein Argument ist, dass das Glücksspiel ein Grundpfeiler der maltesischen Wirtschaft ist, weil das etwa 12 Prozent des dortigen BIP ausmacht – und dass das österreichische Glücksspielrecht unfair gegenüber den Casinos sei.

Wie kann ein maltesischer Richter das österreichische Glücksspielrecht beurteilen?

Schleicher

Die lassen Vertreter von der Österreichischen Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG) einfliegen.

Einem Verband, der konzessionslose Betreiber in Österreich vertritt, wohlgemerkt.

Schleicher

Genau. Als Zeugen holen die oft jene Anwälte nach Malta, die konkret diese Verfahren in Österreich geführt und verloren haben. Und die sagen dann aus, wie unfair die österreichischen Gerichte mit Casinos umgehen.

Das gilt einem maltesischen Gericht als Entscheidungsgrundlage?

Schleicher

Ja. Ich kann Ihnen eine Übersetzung eines aktuellen Urteils zeigen, in dem die Statements der OVWG eine Entscheidungsgrundlage waren. Diese Verfahren in Malta sind eine Farce.

Malta spielt also den staatlichen Schutzpatron für lizenzlose Online-Casinos. Bekommen Sie das auch persönlich zu spüren?

Schleicher

Ich bin einmal in Malta die offiziellen Anschriften von Casino-Betreibern abgefahren. Das sind alles nur Briefkästen, keine echten Büros. Ich wollte damals Anwälte rekrutieren, die vor Ort Exekutionsklagen für uns einbringen. Aus dem Bereich Glücksspiel kommen sehr viele nicht in Frage, weil sie bereits für die Industrie arbeiten. Also habe ich mir Anwälte aus dem Familienrecht rausgesucht, die möglichst keine Querverbindung zu Casinos haben. Die Termine waren höchst skurril. Ich wurde in Kellern und von Anwälten in Jogginghose empfangen, einer hat mir kurzfristig vorher abgesagt. Die meisten haben gesagt: “Enforcement against casino? No, no, no“. Da war die Angst spürbar. Es war wirklich schwierig, jemand zu finden, der das für uns macht.