Attentat von Graz: Direktorin plant Rückkehr in Schule

Nach der Sitzung des steirischen Landessicherheitsbeirates vergangenen Mittwoch wird die Frage erstmals öffentlich erörtert: Was wird mit jenen Klassenräumen des BORG Dreierschützengasse in Graz passieren, in denen zehn Menschen – neun Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin – am Dienstagvormittag des 10. Juni ermordet wurden? Die steirische Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner gibt Auskunft: Man sei dazu in Kontakt mit Vertretern des Gutenberg-Gymnasiums im deutschen Erfurt, wo ein Amokläufer im April 2002 16 Menschen tötete. Ein Lehrer am BORG Dreierschützengasse sei Architekt. Auch die Schüler sollen sich einbringen, wie man mit den Räumen umgehen könnte.

Werden es Orte des Unterrichts sein – wie zuvor? Des Gedenkens? Der Aufarbeitung? Oder all das zugleich?

Die ersten Opfer sind begraben, neun Verletzte liegen nach Angaben der Behörden noch in den Krankenhäusern. Vorsichtig versucht die Schulgemeinschaft, sich der Normalität wieder anzunähern. Ab Montag, so Bildungsdirektorin Meixner, beginnt ein von Lehrern zusammengestelltes Betreuungsprogramm mit Sport, Musik und Lesungen in eigens organisierten Gebäuden. Allerdings steht ein Stockwerk in der Schule zur Verfügung, „für die Schüler, die wieder in ihr Gebäude möchten, um einen Ort aufzusuchen, um zu verarbeiten“, so Meixner.

Während Graz und die steirische Landespolitik noch im Krisenmodus laufen, setzte die Bundesregierung in Wien erste Maßnahmen um. „Nach so einer Tragödie muss man etwas ändern“, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Am Mittwoch wurde im Ministerrat eine Verschärfung des Waffengesetzes beschlossen. Waffenpsychologische Gutachten sollen verbessert werden, die Ergebnisse von psychologischen Tests bei der Bundesheer-Stellung künftig auch der Waffenbehörde zugänglich sein. Bei Auffälligkeiten soll ein bis zu zehnjähriges Waffenverbot verhängt werden können. Das Mindestalter für den Erwerb besonders gefährlicher Schusswaffen wird von 21 auf 25 Jahre erhöht. Beim Kauf der ersten Waffe wird die Wartezeit bis zur Aushändigung auf vier Wochen verlängert. Waffenbesitzkarten für erstmalige Waffenbesitzer werden auf acht Jahre befristet. Dazu wird ein Entschädigungsfonds in der Höhe von 20 Millionen Euro für die Opfer des Amoklaufs von Graz eingerichtet, um etwa die Kosten für Begräbnisse oder psychologische Betreuung zu decken. Auch der Schule sollen Mittel aus dem Fonds zur Verfügung gestellt werden.