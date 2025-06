Im Schützenverein mit dem Attentäter: „Hätte mir nie vorstellen können, dass er Psycho-Test besteht“

Sie haben sich noch am Tag des Attentats spätabends bei profil gemeldet, mit den Worten: „Rufen Sie mich an, ich habe mit A. Schießen trainiert.“ Was war Ihre Motivation?

Georg Tamm

Ich habe am Strand von Kroatien vom Attentat erfahren und sofort an A. gedacht. Ich kannte ihn aus dem Schützenverein und traute ihm das zu. Allerdings hieß es in den ersten Berichten, er sei 21 Jahre alt. Mir gegenüber hat sich A. als 25-Jähriger ausgegeben. Kurz verwarf ich den Gedanken, meldete mich dann aber doch bei der steirischen Kriminalpolizei und fragte: „War es A.?“ Es wurde mir nicht bestätigt. Aber ich wurde gefragt, wann ich zur Einvernahme kommen könne. Ich spürte: Er war es. Dann suchte ich mir ein Medium, das ich für seriös hielt, um meine Version zu erzählen. Es war mir einfach ein Anliegen. Ich wollte mich vom Schock befreien und reden. Es ging mir nicht um Effekthascherei. Sondern darum, das Erlebte in ein reales Licht zu rücken.

Wir sprachen unter dem Schutz der Anonymität. Jetzt nennen Sie auch Ihren Namen und zeigen Ihr Gesicht. Warum?