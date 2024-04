Hassnachrichten an Spitzenpolitiker: „I schlitz di auf“

Der Brief ist an eine hochrangige Spitzenpolitikerin adressiert und wurde mit der Hand unterschrieben. Im Absenderfeld steht der Klarname des Senders. Er schreibt davon, die Politikerin „während ihrer Periode einmal so richtig durchzuficken“, dann könne sie auch nicht schwanger werden. Er fordert sie auf, sich bei ihm zu melden, er sei schon „ganz geil“ und würde sie auch „jederzeit in den Arsch oder ins Maul ficken“.

Die betroffene Politikerin ist gegen diese namentlich gezeichnete Drohung nicht juristisch vorgegangen und möchte anonym bleiben. Es ist jedoch bei weitem nicht die einzige Zuschrift dieser Art, die sie bekommen hat. Hassnachrichten- und kommentare an Spitzenpolitiker sind die Regel, vor allem auf Social Media. Dass Spitzenpolitik anstrengend sein kann, ist bekannt. Was Regierungsmitglieder allerdings jeden Tag an Hetze erdulden müssen, bleibt oft deren Geheimnis.

Bis zu 500 Kommentare scannen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünen Bundespartei täglich – alleine auf den Accounts von Vizekanzler Werner Kogler. Zumeist würden hier personenbezogene und mitunter rassistische Beleidigungen, Beschimpfungen und Unterstellungen auftreten, so eine Sprecherin der Grünen, die profil Beispiele für Hasspostings übermittelt hat.