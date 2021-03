Ibiza-U-Ausschuss: Kampf, Krampf & Mampf

Wenn der impulsive Sobotka gerade nicht mit Kai Jan Krainer kämpft – „Lügen Sie nicht!“ (Sobotka an Krainer); „Sie sind kein Ehrenmann!“ (Krainer an Sobotka) – versucht er, nicht mit Stephanie Krisper zu kämpfen. Die NEOS-Abgeordnete fiel schon im BVT-U-Ausschuss durch Sachkenntnis und unangenehme Fragen auf. Vor ihrer politischen Karriere arbeitete Krisper für beinahe jede Menschenrechtsorganisation in Österreich. Das hindert sie nicht daran, im U-Ausschuss Foltermethoden anzuwenden. In Krispers Fall bestehen diese in einer Fragetechnik aus Sanftheit und Redundanz, die Auskunftspersonen schon mal zermürben kann.

Die eigentliche Idee des U-Ausschusses besteht darin, dass er von keiner Seite ergebnisoffen geführt wird. Wolfgang Sobotka weiß bereits, dass dabei nichts rauskommen wird, schon gar nichts, das irgendwie unangenehm für die ÖVP wäre. SPÖ und NEOS sind sich schon jetzt ziemlich sicher, dass am Ende das „System Kurz“ überführt sein wird. Dazwischen, aber deutlich näher bei SPÖ und NEOS, schweben die Grünen. Nina Tomaselli und David Stögmüller können das Geschehen relativ entspannt verfolgen, weil sie jedenfalls davon profitieren. Der Imageschaden, den die ÖVP erleidet, stärkt die Grünen innerkoalitionär. Da es ziemlich sicher kein türkiser Totalschaden wird, bleibt die Koalition – und damit die grüne Regierungsbeteiligung – stabil.

Paradox am U-Ausschuss ist: Dem überführten Hauptangeklagten ist es gelungen, wieder in den Status der Unschuldsvermutung zu wechseln. Man erinnert sich: Am Anfang des Affären-Konglomerats standen zwei Spitzenvertreter der FPÖ, die im Sommer 2017 auf einer Insel an einem Politporno mitwirkten. Nun ist die ÖVP in der Defensive. Und FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker tritt nicht wie erwartet als Verteidiger auf, sondern als Nebenkläger wider die ÖVP. Mit rechtlichen Problemen kennt sich der Niederösterreicher aus. Im November wurde er erwischt, als er in einem Gasthaus trotz Corona-Sperre ein Bier trank, während er auf sein Take-away-Schnitzel wartete.

Die U-Ausschuss-Welt ist, was im Akt ist. Arbeitsgrundlage des Gremiums sind Gigabytes von Unterlagen, die von Ministerien, Behörden aller Art, aber auch von der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geliefert werden. Vergangene Woche langte der eher unspektakuläre SMS-Verkehr zwischen Kurz und Strache ein. SPÖ und NEOS hoffen auf mehr und wollen laut „Presse“ sogar die Sozialversicherungsdaten von 3000 Novomatic-Mitarbeitern abfragen, um allfällige Spender an die ÖVP aufzuspüren. Auf diese originelle Idee kam bisher nicht einmal die WKStA.

Manchmal wird auch gestritten, was ein Akt überhaupt ist und was nicht. Auch die komplexe verwaltungsrechtliche Frage, worunter eine Minister-Weisung zu verstehen ist und worunter nicht, wurde bereits erörtert. Ein Staatsanwalt erklärte die Problematik vergangene Woche im U-Ausschuss lebensnah: „Wenn mir der Minister sagt, ich soll ihm eine Wurstsemmel mitbringen, dann ist das schon eine Weisung.“