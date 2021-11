Jade P., Reutte, via Facebook

“In Rücksprache mit der Leitung gehen sie. Ich bin allerdings verunsichert und werde abermals telefonisch Kontakt aufnehmen. Jeden Tag daheim ist fast unmachbar für uns, aber tageweise wäre es möglich. Ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist.”

Markus G., Linz via Twitter

"WhatsApp-Umfrage in der Elterngruppe hat ergeben, dass in der Klasse meiner Tochter (4. Klasse AHS Unterstufe Linz) ALLE anderen SchülerInnen am Montag im Präsenzunterricht sein werden. Falls das kein Einzelfall ist, wird das noch ineffektiver als die Home Office Empfehlung."

Astrid B., via Facebook

“Nachdem die Schule ja gleichzeitig offen und geschlossen ist (Schrödingers Schule), habe ich mich, damit ich mich an alle Vorgaben halten kann, dazu entschlossen, ein Kind in die Schule zu schicken und eines zu Hause zu lassen.

Sohnemann geht in eine höhere Schule mit Internat. Alle lassen sich schon Sonntagabend bei der Ankunft ins Internat testen (haben die die ganze Zeit so gemacht, freiwillig) und werden dann unter der Woche in der Schule ninjapassmäßig getestet. FFP2 in der Schule, im Internat nur, wenn sie in einen anderen Bereich (also außerhalb des Klassenverbandes) gehen. Mehr als die Hälfte der Schüler geimpft - Tendenz steigend, ein paar genesen. Hier sehe ich eigentlich keine Probleme. Die An- und Abreise erfolgt aber jetzt im Privat-Pkw und nicht mit dem Zug, um Kontakte zu vermeiden.

Bei der Tochter (Mittelschule) sieht es leider anders aus. Sardinen schlichten in den Öffis morgens und mittags/abends. Kunterbunte Schüler-Durchmischung im Bus und an der Haltestelle (und nein, ich kann sie nicht jeden Tag bringen und holen, dazu fehlt mir die Zeit und der Schule die Parkplätze). Drei Kinder in der Klasse geimpft, ein Kind genesen. Meine Tochter bleibt deshalb zu Hause und bekommt - wie der Großteil ihrer Klasse - die Aufgaben online. Die LehrerInnen haben das - wieder einmal - innerhalb kürzester Zeit ganz toll durchorganisiert.”