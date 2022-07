Kassenreform: 10-Millionen-Euro-Beraterdeal ohne Preisvergleich vergeben

Große Organisationen wie die Sozialversicherung fassen ihre strategischen Ziele in einer sogenannten „Balanced Scorecard“ zusammen, dabei werden verschiedene Perspektiven einbezogen, etwa die finanzielle, aber auch die Kundensicht. „Die Abstimmung einer Balanced Scorecard der Sozialversicherung für das Jahr 2021 gelang nicht“, schreibt der Rechnungshof. Und: „Trägerübergreifende Aspekte einer Leistungsharmonisierung oder die Zentralisierung der Softwareentwicklung verfolgte der Dachverband nicht.“

Durch die Kassenreform gibt es nun mit der ÖGK, der SVS (für Selbständige und Bauern) und der BVAEB (für Beamte und Eisenbahner) drei starke, zentralisierte Player, die sich aber untereinander weniger abstimmen als zuvor. Ein Beispiel: Vor der Kassenreform hatte der Hauptverband die App „meinesv“ entwickelt, über die Versicherte digital die Kostenerstattung für Wahlarztrechnungen und Versicherungsdatenauszüge anfordern konnten. Die App war trägerübergreifend für alle Krankenkassen gedacht. Seit der Reform haben ÖGK und SVS jeweils eigene Portale entwickelt, die im Wesentlichen dieselbe Funktion wie „meinesv“ bieten und auch noch ähnlich heißen, etwa: „meine ÖGK“. Ein Insider: „Die haben aus einem Portal drei gemacht.“

Was nun?

Offene Kritik an der Reform kommt inzwischen auch aus ÖVP-nahen Kreisen. Der frühere Vorstandschef im Hauptverband der Sozialversicherungsträger, Erich Laminger, der 2005 auf einem Ticket des ÖVP-Wirtschaftsbundes in sein Amt kam, schreibt in einem Leserbrief an profil (siehe Seite 72): „Denen, die diese Reform betrieben und mit großem Tamtam verkündet hatten, ging es primär um die Zerschlagung einer ,SPÖ-Domäne‘ und die Etablierung neuer Führungsstrukturen mit mehr ÖVP-Einfluss. Der SPÖ

zuzurechnendes intelligentes Know-how wurde weitgehend ,entsorgt‘, und mit arrogantem Vorgehen im sogenannten ,Change-Management‘ wurde zahlreichen zuvor hochmotivierten Mitarbeiter:innen die Motivation genommen.“ Tatsächlich verschob sich das Machtverhältnis durch die Reform von den rot-dominierten Gewerkschaften in Richtung Arbeitgebervertreter. Seither tobt in der Sozialversicherung ein erbitterter Machtkampf, die verbliebenen Gewerkschafter im Verwaltungsrat und das türkis-dominierte Management widersprechen sich öffentlich.

„Die Sozialversicherung hat kein öffentliches Gesicht mehr“, bilanziert Wirtschaftsbündler Alexander Biach, der bis zur Reform Chef des Hauptverbandes gewesen war. Biach ist ein schwarzer Konsenspolitiker, für Leute wie ihn war in der türkisen ÖVP kein Platz, er verlor durch die Reform seinen Job. Einsparungen durch die Fusion sind laut Biach trotzdem realistisch, allerdings erst „nach frühestens sieben Jahren“. Biachs Hoffnung ist, dass „sein“ Dachverband wieder aufgewertet wird.

NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker sieht ein weiteres Problem: „Wir NEOS sind für die freie Kassenwahl. Es gibt aber noch ein zweites legitimes Modell: die Einheitskasse. Das haben wir mit dieser Reform aber nicht erreicht, die derzeitige Aufgliederung nach Berufsständen wie Beamten und Angestellten macht keinen Sinn. Nur Dollfuß hätte seine Freude damit.“

ÖVP-Klubobmann August Wöginger gilt als ein Architekt der Reform von 2018, als Einziger der damals Involvierten ist er heute noch im Amt. Bisher schwieg er zum vernichtenden Rohbericht. Auf profil-Anfrage meldet er schriftlich Zweifel an den Zahlen des Rechnungshofs an, die ihm bekannten Zahlen würden die kolportierten Berechnungen „nicht stützen“. Warum aus der Patientenmilliarde nichts wurde? Dafür macht Wöginger Corona und einen Kündigungsschutz für Kassen-Mitarbeiter verantwortlich. Wöginger verspricht: „Bis zum Jahr 2025 wird die ÖGK bei gleichbleibendem Aufgabenportfolio rund 200 Planstellen im Verwaltungsbereich einsparen.“

Zu den Empfehlungen des Rechnungshofs will Wöginger vor der offiziellen Veröffentlichung des Berichts nichts sagen. Auch das Grün geführte Sozialressort hält sich zurück. Noch.