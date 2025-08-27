Warum die katholische Kirche jährlich 75 Millionen Euro vom Staat erhält
Neben dem EU-Beitritt 1995 und der Befreiung vom Nationalsozialismus 1945 feierte Österreich heuer den 70. Jahrestag des Staatsvertrags. Am 15. Mai 1955 hatten Außenminister Leopold Figl sowie seine Amtskollegen aus den USA, der Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich im Wiener Schloss Belvedere den völkerrechtlichen Vertrag unterzeichnet, der der jungen Republik die Freiheit brachte.
Im Artikel 26 des Staatsvertrags verpflichtete sich Österreich zur Restitution des von den Nazis geraubten Vermögens und zu Entschädigungszahlungen, falls eine Rückgabe nicht möglich war. Eine der am meisten betroffenen Institutionen: die katholische Kirche.
Nach dem „Anschluss“ von 1938 wurden laut Historikern 26 große Stifte sowie 188 kleinere Klöster und Ordensniederlassungen enteignet, erhielten nach 1945 ihren Besitz aber wieder zurück. Auch der auf Kaiser Joseph II. zurückgehende Religionsfonds aus 1782 war vom nationalsozialistischen Regime beschlagnahmt worden. Das Vermögen des Fonds bestand aus forst- und landwirtschaftlichen Liegenschaften, Immobilien, Klöstern, Kirchen und Wertpapieren. Aus den Erträgen wurden die Apanagen für Bischöfe und der Erhalt der Kirchengebäude finanziert. Nach 1945 wurde der Religionsfonds nicht wiedererrichtet. Sein profitabler Waldbesitz wurde den staatlichen Bundesforsten übertragen, die oft sanierungsbedürftigen Immobilien der Bundesgebäudeverwaltung.
Schwarz-roter Kirchenstreit
In den Nachkriegsjahren stritten die christlich dominierte ÖVP und die Katholizismus-kritische SPÖ heftig über eine mögliche Entschädigung für die Kirche. Erst im Oktober 1960 schlossen die Republik Österreich und der Heilige Stuhl einen Vertrag ab, durch den das Vermögen des ehemaligen Religionsfonds zwischen Staat und Kirche aufgeteilt wurde. Dazu verpflichtete sich Österreich zu einer jährlichen Fixzahlung von damals 50 Millionen Schilling – beginnend mit 1961.
Der Betrag wurde über die Jahrzehnte vertragsgemäß regelmäßig angepasst, sobald der inflationsbedingte Wertverlust der Entschädigungszahlungen über 20 Prozent lag. Zuletzt geschah dies – diskret nur per Bundesgesetzblatt veröffentlicht – im Oktober 2022.
Seitdem zahlt Österreich (laut Auskunft der Bischofskonferenz und des zuständigen Familienministeriums von Ressortchefin Claudia Plakolm, ÖVP) jährlich 24,9 Millionen Euro an die katholische Kirche, um gleich vier Millionen Euro mehr als noch im Jahr zuvor.
Bis in alle Ewigkeit
Neben der Fixzahlung legte der Vertrag aus 1960 auch eine variable Entschädigung fest, die den Gehältern von 1250 Beamten entspricht und automatisch valorisiert wird. Damit soll der Entfall der vor 1938 erfolgten Zahlungen an Kirchenbedienstete kompensiert werden. Der dafür geleistete Betrag machte für 2024 49,9 Millionen Euro aus. Insgesamt erhält die katholische Kirche also Entschädigungszahlungen in Höhe von 74,8 Millionen Euro jährlich, die unter den Diözesen und Ordensgemeinschaften aufgeteilt werden. Den größten Anteil erhält mit 13,5 Millionen Euro die Erzdiözese Wien, die 191 Ordensgemeinschaften Österreichs beziehen insgesamt neun Millionen Euro.
Auch andere Religionsgemeinschaften erhalten jährlich fixe und variable Entschädigungszahlungen für von den Nazis geraubtes Vermögen, das die Republik Österreich nicht zurückerstattete. Die evangelische Kirche erhält laut Auskunft des Büros von Ministerin Plakolm 4,83 Millionen Euro, die Israelitische Religionsgesellschaft 1,36 Millionen Euro und die altkatholische Kirche 233.000 Euro.
Einzelne Kritiker monieren, die Zahlungen an die katholische Kirche seien mittlerweile als staatliche Förderungen und nicht mehr als Wiedergutmachung zu bewerten. Der Einwand der Bischofskonferenz (Vorsitz: Salzburgs Erzbischof Franz Lackner) auf Anfrage von profil: Es handle sich „auf bundesgesetzlicher und völkerrechtlicher Basis“ um „eine Abgeltung von Vermögensentziehungen während der NS-Zeit“.
Da dieses beschlagnahmte Vermögen, ohne Ablaufdatum, jährlich Erträge abgeworfen hätte, werden auch die Zahlungen der Republik weiter erfolgen – bis, so Gott will, in alle Ewigkeit.