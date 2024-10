Der junge Nationalrat: Aufregung „wie am ersten Schultag“

Diese Aufmerksamkeit will sie nutzen. „Dann kannst du auf Themen aufmerksam machen, die für junge Leute relevant sind.“ Als erstes Thema nennt sie die Pension: „Als Abgeordnete können wir einen Teil unseres Gehaltes in eine Vorsorgekasse unserer Wahl stecken und zahlen bis zur Ausschüttung keine Steuern darauf. Solche Möglichkeiten sollte man auf alle in Österreich ausweiten.“

Auf der politischen Skala positioniert sich Wotschke so: „Was die Senkung der Steuern angeht, wäre ich quasi rechts. Was mein Familienbild angeht, links.“ Überhaupt will sie sich von dieser Skala distanzieren. „Liberalismus sprengt das Links-Rechts-Schema.“ Zu den NEOS fand sie „um das erste Studienjahr herum“, als sie von Mödling nach Wien zog. Zuerst will sie ein Praktikum bei NEOS Wien und Christoph Wiederkehr machen – bekommt es aber nicht und wird zu den „Jungen liberalen NEOS“ (JUNOS) geschickt. Dort wird sie später Bundesvorsitzende. Nun wird es „intensiv“, wie Wotschke sagt. Sie macht nebenbei das Gerichtsjahr. Sie bekommt als neue Abgeordnete auch zu hören, dass sie „in Österreich wohl nicht mehr Richterin“ werde. Für Hobbys bleibt wenig Zeit, „aber ich versuche am Wochenende wandern zu gehen, zu lesen und Freunde zu treffen. So blöd das klingt.“ Und zu kochen, weil es „voll entspannend ist“.

Wotschke will zu allen anderen Parteien Kontakt pflegen. „Eine WhatsApp-Gruppe für alle unter-35-Jährigen könnte man manchen“ und auch mal gemeinsam Mittagessen. Auch mit Abgeordneten der FPÖ.

Jung und politisch divers

Die Jüngeren sitzen üblicherweise weiter hinten. So auch der jüngste Mandatar des Nationalrats. Sebastian Schwaighofer. Der Salzburger FPÖ-Landesparteisekretär ist der erste 2000er-Jahrgang, der in den Nationalrat einzieht. Zum Reden zwischendurch hat er heute keine Zeit. Aber Paul Hammerl, sein Parteikollege, sitzt neben der Fensterfront im Parlamentsrestaurant Kelsen und erzählt von sich: In den 1990ern geboren zählt auch er zu den jüngeren Abgeordneten. Er sieht sich als Vertretung der Stadt Wels im Parlament – für die „Probleme, die wir nicht kommunal lösen können.“ Er spricht davon, wie wichtig grüne Flächen in der Stadt sind, aber „nicht, weil die große Klimakrise kommt“. Von der Gleichstellung von Mann und Frau, „die uns sehr wichtig ist“, und von „europäischen Werten“, zu denen man sich auch bei „gemeinsamen Kulturfesten mit Zuwanderern“ bekenne. Integration sei ein „Geben und Nehmen“: „Wenn ein Vater sein Kind aus dem Kindergarten holt und der Pädagogin nicht die Hand gibt“, müsse es Konsequenzen geben.