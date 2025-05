Die Buben trieben sich oft auf den Baustellen herum. Einmal beobachteten sie, wie ein Häftling von einem Kapo mit dem Schaufelstiel totgeschlagen wurde. „Du Schwein, du, hör auf“, haben sie gerufen, und so schreit Prinz heute noch.



In St. Georgen lag die Hölle direkt neben dem Paradies. Als „Klein Paris“ ist das Dorf weit hinauf bis ins „Altreich“ bekannt. Hochrangige Parteigenossen und SS-Wachpersonal lassen sich hier mit ihren Familien nieder. Man veranstaltet Feste, geht ins Kino. Prinz erinnert sich an SS-Reiter: „Wie die Götter ham s' ausgschaut.“ Obwohl die St. Georgener einen gewissen Respektabstand wahren, werden abends die jungen Mädchen hinüber zu den SSlern beordert, um ihnen die Zeit zu versüßen.



Anna Gruber ging manchmal ins Lager, um ihren Mann zu besuchen. „Da san s' gstanden, wie Skelette, und ham uns angschaut. Soviel hungrig warn s'.“ In der Früh, bevor die Häftlinge durch das Dorf getrieben wurden, mussten heruntergefallene Äpfel und Mostbirnen geklaubt werden. Ein Gefangener hätte sich sonst bücken können, um sie aufzuheben. Manchmal blieb eine Birne absichtlich liegen.



Widerstand funktionierte nur im Kleinen: Der Vater von Johann Prinz, anfangs Steinmetz im Steinbruch, forderte immer wieder besonders gefährdete Häftlinge für seine Arbeit an, um sie der Willkür der SS zu entreißen.



Vor dem Einmarsch der Deutschen war ein Drittel der Männer von St. Georgen bei der NSDAP. Viele von ihnen legten innerhalb der nächsten Jahre ihre Mitgliedschaft zurück.



Dann waren endlich die Amerikaner da. Ein Gejohle und Geheule war an diesem 5. Mai vom Lager her zu hören. Wie ein Heuschreckenschwarm fallen die halbverhungerten Häftlinge in die Felder ein, plündern Geschäfte, reißen die Angora-Zuchthäschen der SS aus ihren Zwingern, verschlingen, was ihnen in die Hände fällt. Einige der berüchtigten Kapos liegen irgendwo im Feld, man weiß nicht, wer sie erschlagen hat. Manche Häftlinge bleiben, heiraten. Noch heute finden sich spanische Namen im Dorf.



An der Stelle des berüchtigten Lagers Gusen wurden Einfamilienhäuser gebaut, in den Gärten treibt der Flieder. Samstag nachmittags werden hier Autos geputzt, Kinder flitzen auf ihren bunten Rädern die Straße entlang. Vor allem Voest-Arbeiter sind hergezogen. Die Grundstücke waren billig. Beim Ausheben der Baugruben tauchten hier ein Schuh oder ein halb verrottetes Stück Stoff auf, dort ein Oberschenkelknochen.