Leopold Figl, selig

Die Passage ist einem Buch über die Universität für Bodenkultur nachzulesen, das der ehemalige Rektor, Rechtsprofessor und ÖVP-Politiker Manfried Welan herausgegeben hat. Welan, Jahrgang 1937, war am 15. Mai 1955 im Belevedere, als Figl nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags im Marmorsaal die berühmte „Österreich ist frei!“-Rede hielt und verehrt Figl als Nachkriegspolitiker. Seine antisemitische Episode in jungen Jahren würde er angesichts seiner Läuterung in sechs Jahren Konzentrationslager und seiner späteren Verdienste nicht zu hoch bewerten, wie er auf profil-Anfrage erklärt: „Als Politologe bin ich Skeptiker und sehe, dass es auf Machtverhältnisse und Moden ankommt.“ Was sagt der bekennende Katholik zur etwaigen Seligsprechung Figls? Welan: „Das halte ich für überflüssig. Als Altrektor würde ich mich aber über eine Seligsprechung eines Absolventen und Ehrendoktors der BOKU freuen.“