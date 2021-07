LGBTIQ-Rechte: Was ist in Georgien und Spanien los?

„Justicia para Samuel“ wurde in den letzten Tagen bei Protesten in vielen spanischen Städten skandiert: „Gerechtigkeit für Samuel“. Vor einer Woche wurde Samuel Luiz, ein 24-jähriger Krankenpfleger, ermordet – weil er schwul war. Luiz wurde vor einem Club in A Coruña zuerst homophob beleidigt und dann zu Tode geprügelt.

„Legalize Love“ stand in einer anderen europäischen Stadt auf Transparenten. In der georgischen Hauptstadt Tiflis wurde die geplante Pride-Parade abgesagt, nachdem Journalist:innen und Aktivist:innen gewaltsam angegriffen wurden und das Büro der Pride-Organisator:innen verwüstet wurde. Gegendemonstrant:innen versuchten offenbar wiederholt, die Polizeiketten zu durchbrechen, Pride-Flaggen wurden verbrannt.