Mehrkämpfer: Sportverbände sind Tummelplätze für Politfunktionäre

Einige Verbände lösten sich aus der politischen Einflusssphäre. Im Schwimmverband besetzen nach SPÖ-Präsidenten nunmehr Nullgruppler die Spitzenfunktionen. Der Abschied der Politiker erfolgte nicht freiwillig, sondern nach einem 2013 aufgeflogenen Skandal um fingierte Rechnungen und erschlichene öffentliche Subventionen.

Einer der einflussreichsten Sportfunktionäre ist der Präsident des Österreichischen Tennisverbandes, Magnus Brunner. Der Vorarlberger wurde erst im Oktober 2020 in sein Amt gewählt. Nicht wesentlich länger, seit Jänner 2020, ist Brunner, 49, ÖVP-Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Davor diente er elf Jahre als Mitglied im Bundesrat. Im heurigen Februar forderte Brunner öffentlich, die coronabedingt geschlossenen Tennishallen wieder aufzusperren. Schließlich sei das Ansteckungsrisiko erwiesen gering. Dazu kritisierte er forsch „den fehlenden Stellenwert von Sport und Bewegung in Österreich“. Adressat von Brunners scharfer Kritik war der Sportminister. Der Staatssekretär hätte sich auch direkt an Werner Kogler wenden können. Er sieht ihn jeden Mittwoch beim Ministerrat.

Angesichts der Pandemie steckt Brunner in einem Dilemma. Als Verbandspräsident kämpft er gegen massive Einschränkungen des Sportbetriebs durch die Regierung, die er als Staatssekretär mitträgt. Sportfunktionäre ohne politisches Mandat taten sich da leichter und kritisierten das Krisenmanagement der Bundesregierung. Vorn dabei: Peter Schröcksnadel. Aber immerhin: Dank der Hartnäckigkeit seines Präsidenten konnte der ÖSV die Weltcup-Rennen in Sölden im Herbst durchführen. Und auch der Rest der Saison, inklusive der Klassiker in Kitzbühel und Schladming, lief – wenn auch ohne Publikum – glatt. Mit anderen Forderungen, etwa der Bevorzugung der ÖSV-Athleten beim Impfen, blitzte Schröcksnadel allerdings ab.