Meinl-Reisinger: "FPÖ steht außerhalb des demokratischen Bogens"

Was sagen Sie zum Kampf um die SPÖ-Spitze zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil?

Meinl-Reisinger

Das tut beim Zuschauen weh. Und ich frage mich, ob man mit einem Mann an der Parteispitze genauso umgehen würde.

Mit Rendi-Wagner verstehen Sie sich gut, oder?

Meinl-Reisinger

Ich hatte auch mit Doskozil interessante Gespräche.

Worüber?

Meinl-Reisinger

Sein Wohnbaumodell zum Beispiel. Ich finde es bemerkenswert für einen Sozialdemokraten, dass er damit Eigentum fördern möchte.

Seine Politik ist insgesamt recht etatistisch, das Gegenteil von NEOS.

Meinl-Reisinger

Ja. Ich bin in ganz vielen Dingen nicht seiner Ansicht. Und ich frage mich, wie er all die Ausgaben in seiner sozialistischen Volksrepublik Burgenland finanzieren möchte.