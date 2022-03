Michael Spindelegger: „Es kann lange dauern“

profil: Anfang der 1990-er Jahre kamen bosnische Flüchtlinge während eines Wirtschaftsaufschwungs und lösten einen Nachfrageschub aus. Jetzt tauchen wir aus einer Pandemie auf, die Inflation steigt, was bedeutet das für die Integration?

Spindelegger: Wir werden die Folgen der Sanktionen gegen Russland und der schlechten Gasversorgung spüren. Umso mehr sollten wir die Zeit nützen, jenen, die arbeiten wollen, das rasch zu ermöglichen. Dazu gehört neben Spracherwerb und Ausbildung auch fachliche Hilfe bei Traumatisierung. Die Menschen kommen aus zerbombten Städten, durch unsichere Fluchtkorridore, der Betreuungsaufwand wird höher sein als bei der ersten Welle...

profil: … bei der zunächst die städtische, mobile Bildungsschicht aufgebrochen ist, die vielleicht bereits Ausland studiert oder gearbeitet hat?

Spindelegger: Genau, während jetzt zunehmend jene kommen, die nie außer Landes wollten, aber schon sehr unter dem Krieg leiden.

profil: Die Ukraine hatte ein gutes Bildungssystem. Sollte man die Integrationsvoraussetzungen lockern und neben Deutsch auch Englisch anerkennen?

Spindelegger: Man sollte sich – in Abstimmung mit den Unternehmen - daran orientieren, was man von staatlicher Seite will, nämlich einen schnellen Einstieg am Arbeitsmarkt. Vor allem hier findet die tägliche Integration statt, wenn man mit Kollegen zusammen ist und mitkriegt, wie es in einem Land zugeht.

profil: In den aktuellen Debatten geht es vor allem darum, wie der Krieg zu gewinnen ist. Müsste es nicht viel mehr darum gehen, wie er zu beenden ist?

Spindelegger: Russland hat ein Veto-Recht beim UN-Sicherheitsrat. Eine Verurteilung durch den Sicherheitsrat und die Entsendung von Friedenstruppen sind damit praktisch unmöglich. Militärisches Eingreifen sehe ich nicht als Möglichkeit, nachdem die NATO erklärt hat, sich nicht in diesen Kampf zu involvieren. Der Konflikt wird vor sich hintreiben. Angesichts der russischen Übermacht ist es eine Frage der Zeit, bis sie Stück für Stück vorankommt.