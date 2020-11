Mütter, Söhne und Terror: "Plötzlich sind sie jemand"

profil: Der französische Dschihadismusforscher Olivier Roy und der bereits erwähnten Soziologe Gilles Kepel streiten, ob wir es mit einer Islamisierung der Radikalität oder einer Radikalisierung des Islam zu tun haben. Wem stehen Sie näher?

Schlaffer: Diese hoch spannende Diskussion muss man verfolgen, aber es bringt nichts, sich einer Seite anzuschließen. Ich bin überzeugt, dass die meisten Radikalisierten wenig Ahnung vom Islam haben und nur nachbeten, was man ihnen vorbetet. Vor allem amerikanische Forscher sagen, wir bräuchten mehr Religion in der Prävention und Deradikalisierung. Ich glaube, das führt nur zu mehr Methodenstreit. Wir brauchen unter Umständen weniger Religion und stattdessen mehr Verankerung in der säkularen Welt. Psychologie ist unsere schärfste Waffe.



profil: In der Sicherheitspolitik führen Militärs, Juristen das Wort. Werden Mother Schools in diesen Kreisen belächelt?

Schlaffer: Überhaupt nicht. Hier gab es einen echten Paradigmenwechsel. Bei meinen ersten Gesprächen im State Department vor zehn Jahren musste ich immer ganz genau erklären, warum wir bei den Müttern ansetzen. Jetzt versteht es sich von selbst, dass wir sie als Verbündete brauchen. Es geht nicht mehr um das Warum, sondern um das Wie. Mütter sind an den Frontlinien, sie haben multiple Identitäten, arbeiten in Büros, in Krankenhäusern, als Lehrerinnen und üben in all diesen Rollen Einfluss aus, wenn sie anfangen, dieses Problem zu thematisieren. Wenn wir sie gewinnen wollen, müssen wir sie unterstützen, Ichstärke und Kompetenz aufzubauen. Und sie müssen raus aus der Vereinzelung. Unsere Netzwerke sind die Antwort auf die Netzwerke der Rekrutierer.



profil: Wie passiert in den Familien, wenn sich ein Kind radikalisiert?

Schlaffer: Wir haben in Belgien und in vielen anderen Ländern gesehen, dass sich dann in der Folge oft auch Geschwister radikalisiert haben, weil die Eltern kein Klima der Offenheit schaffen konnten und Depression und Isolation die Antwort in der Familie war. Wenn es nicht gelingt, jungen Menschen auf der Suche nach einer Rolle in ihrem Leben zu helfen, werden sie absolut verletzlich gegenüber toxischen Einflüssen von außen. Ich bin überzeugt, dass die Religion oft nur eine Rechtfertigung ist. In der Essenz geht es um Identitätsstiftung.

profil: Der Attentäter von Wien spritzte angeblich Steroide. Passt das für Sie ins Bild? Schlaffer: Ein harter Kerl zu sein, wird in Familien oft gefördert. Diese Vorstellungen von einer toxischen Männlichkeit sind eine Belastung, die an die nächsten Generationen weitergegeben wird. Oft wird den Söhnen viel zu früh viel zu viel erlaubt. Selbst Zwölfjährige gelten schon als junge Männer, und was sie darstellen sollen, ist die tägliche Erzählung in der Familie. Wenn der Sohn diese Erwartungen nicht einlöst, kann er zumindest ein einziges Mal ein harter Kerl sein, wenn er eine Kalaschnikow in die Hand nimmt und abdrückt.