Vielleicht ist das auch besser so. Bei der komplexen Suche nach den Assets der Oligarchen wirken Italien, Frankreich oder Großbritannien deutlich motivierter als österreichische Behörden. Am deutschen Tegernsee wird vor den Villen reicher Russen demonstriert, in Nizza und Triest werden Yachten festgesetzt, in London Wohnungen einkassiert. Und in Österreich? Hier haben Oligarchen sich mit üppigen Investitionen die Gunst der Bevölkerung erkauft. Oder ihre Besitztümer über verschachtelte Firmenkonstruktionen gut versteckt. Und landen an unerwarteten Orten.



Das gusseiserne Tor im Nadelwald sieht genauso aus, wie man sich die Einfahrt zum Jagdgebiet eines Oligarchen vorstellt. In dicken Goldlettern prangen die Initialen von Rashid Sardarov auf der Pforte, hinter der sich der 600 Hektar große Nebenwohnsitz des Energie-Milliardärs in Rohr im Gebirge (Niederösterreich) erstreckt. Villa, Gästehäuser, Badeteich, drei Quellen, Schneebergblick und Jagdrecht inklusive. Wenn Sardarov nicht die Geschicke seiner South Ural Industrial Group führt oder auf seiner Ranch in Namibia nach Nashörnern jagt, kommt er in den Süden von Niederösterreich, um darauf zu warten, dass ihm Wildschweine, Steinböcke oder Rehe vor die Flinte laufen.



Als Sardarov vor 15 Jahren das Jagdgut kaufte, war die Skepsis in der 500-Einwohner-Ortschaft groß. Sardarov konnte nicht wissen, dass sein Landsitz genau an jener Frontlinie liegt, an der die Rote Armee in den letzten Kriegstagen im Mai 1945 die deutsche Wehrmacht in die Enge trieb-ein geschichtsrevisionistisches Marterl des Kameradschaftsbundes erinnert daran, es steht nur wenige Meter von Sardarovs Grund entfernt. Unter der alteingesessenen Bevölkerung in Rohr, so erzählt man es im Ort, dürfte die Wiederkehr eines Russen schlechte Erinnerungen geweckt haben. Dazu kamen anonyme Anzeigen von Jägern aus der Umgebung, weil Sardarov ziegenartige Himalaya-Tahre in seinem Revier ansiedeln ließ, die in Österreich nicht gejagt werden dürfen.