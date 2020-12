Neonazis: Die irren Umsturzpläne der "Europäischen Aktion"

Bereits im Juni 2014 hatte das BVT ein Treffen des deutschen Neonazis und „EA“-Recken Axel S. mit mehreren seiner österreichischen Kameraden in einem Wiener Gasthaus beobachtet. S. soll nicht nur die Organisation paramilitärischer Trainings im Sinn gehabt haben, sondern auch die „Osterweiterung“ der „EA“. Seine „Ostlandfahrt“ (Zitat aus dem Akt) führte ihn zunächst von Wien nach Ungarn. In Budapest soll er eine Rekrutierungsveranstaltung abgehalten haben – als Dolmetscher fungierte laut StA Wien der nun angeklagte Kontaktmann aus Österreich.

Letzterer dürfte jedoch nicht nur als Querverbinder zwischen der „EA“ und der ungarischen „MNA“ gedient haben. Gemäß Aktenlage war er auch anderweitig in der rechtsextremen Szene gut vernetzt. Überliefert ist zum Beispiel ein Besuch des Ulrichbergtreffens in Kärnten („Das hat mir sehr gut gefallen.“) und die Teilnahme an einem Stammtisch der „Identitären“ („Das ist eine interessante Bewegung mit jungen Leuten. Sie passen sehr gut auf, dass sie im Rahmen der Gesetze agieren.“). Außerdem hatte der Beschuldigte Kontakte zu einem in Wien lebenden Aktivisten der „Jobbik“-Partei. Spannend ist der Rahmen, in dem sich die rechtsrechten Austro-Ungarn getroffen haben sollen: „bei Veranstaltungen der FPÖ“. Die Ermittler stuften den Mann übrigens als so gefährlich ein, dass bei einer Razzia im Dezember 2016 das Einsatzkommando Cobra beigezogen wurde. Dies wohl auch, weil die Ermittler im Vorfeld auf Waffenkäufe aufmerksam geworden waren. Unter anderem hatte der Verdächtige ein AMD-65-Sturmgewehr an einen Mann aus Ungarn geliefert. Dessen Großvater – zugleich Gründer der ungarischen „MNA“ – erschoss 2016 einen Polizisten in Ungarn, dabei soll jedoch nicht diese Waffe im Spiel gewesen.

Von Waffeneinsatz träumte jedenfalls auch „EA“-Chefideologe Hans Berger. In mehr als hundert E-Mails, die von den Ermittlern sichergestellt wurden, rief der Mitbegründer und österreichische „Landesleiter“ zu Gewalt auf – bis hin zur Ermordung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bereits im Juli 2015 teilte der damalige Präsident des deutschen Bundesamts für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen, der beileibe nicht als Linker gilt, dem BVT in Wien Folgendes mit: „Dem Bundesamt für Verfassungsschutz wurde bekannt, dass einzelne Führungspersonen der ‚Europäischen Aktion‘ sich intern einer militanten Rhetorik bedienen. Eine wesentliche Rolle kommt dabei dem österreichischen Staatsangehörigen Dr. Hans Berger, Landesleiter ,Europäische Aktion‘ Österreich, zu. Berger propagiert seit mindestens 2014 intern, es sei erforderlich, konspirativ Vorbereitungen für einen bewaffneten Untergrundkampf zu treffen.“

Diese Meinung verbreitete Berger allerdings nicht nur „EA“-intern. Im Jänner 2016 schrieb Berger unter einem Pseudonym, aber von der E-Mail-Adresse seiner Firma, das eingangs erwähnte E-Mail an die damalige Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des freiheitlichen Landtagsklubs in Niederösterreich: „Sehr geehrte Frau Kuttner, lieber Herr Landbauer, liebe FPÖler! Sie werden sich zu wehren wissen? Möglich? Aber ich sage Ihnen, daß uns DAS SYSTEM, also die ,5. Kolonne‘ der Volksverratspolitiker, nur noch 3 Möglichkeiten, uns wirksam zu wehren, übriggelassen hat, – die Kommandounternehmung, – den Staatsstreich, – den Militärputsch! Solange den Verratspolitikern keine körperliche Gewalt angetan wird, wird sich überhaupt nichts bewegen!“

Was hat man bei der FPÖ damals in der Folge unternommen? Wurde der Verfassungsschutz darüber informiert? Weder Landbauer noch Kuttner konnten sich auf Anfrage von profil und „Standard“ an das E-Mail erinnern. Im E-Mail-Archiv finde sich „keinerlei Eintrag dazu“, hieß es.