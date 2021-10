Neue Funde in der Causa Kurz: "Mitterlehner is dead like a dodo"

Im September 2016 dürfte sich Schmid jedenfalls sicher gewesen sein, innerparteilich auf der richtigen Seite zu stehen. An eine Pressesprecherin im Finanzministerium schrieb er: „Mitterlehner is dead like a dodo“. Am 15. Oktober 2017, dem Tag der Nationalratswahl, war die Freude dann grenzenlos. Schmid schrieb an Blümel: „So ein schöner Tag“. Blümel antwortete: „GOTT SEI DANK“ Schmid konnte den ÖVP-Sieg noch gar nicht glauben: „Das ist alles so irre. So genial. Und so unfassbar geil“. An Kurz schrieb Schmid: „So genial! Wir sind so stolz auf dich!“ Der designierte Kanzler antwortete zwei Tage später: „Danke danke :)“

Nach der gewonnenen Wahl und am Ende der Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ war Schmid für Kurz auch in Bezug auf die komplizierte Suche nach einem neuen Finanzminister aktiv. Einmal schrieb er an den designierten Kanzler: „Ich bin jetzt fix und fertig“. Kurz antwortete: „nein bitte nicht. das bin ich schon“ Doch Schmid wollte den ÖVP-Chef offenbar verbal aufrichten: „Du bist unser Leader!“