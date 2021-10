Endspiel Kurz: Es liegt an den Grünen

Ibiza-Affäre. Misstrauensantrag. Expertenregierung: Seit 2017, seit Sebastian Kurz Kanzler wurde, gab es reichlich Gelegenheit, sich zu wundern, was in Österreich alles möglich ist. Die vergangenen zwei dramatischen Donnertage, seit bekannt ist, dass gegen den Kanzler und seine Getreuen von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt wird, fügt der an Aufregungen gewohnten Innenpolitik neue Höhepunkte hinzu. Auf offener Bühne wird gerungen, ob das System Kurz nur an der Kippe steht – oder gänzlich beendet ist.

In einer tragenden Nebenrolle: Sebastian Kurz, Saubermann außer Dienst. Er gibt seit Tagen die verfolgte Unschuld, der von der bösen Justiz bitteres Unrecht getan wird, und flüchtet sich fast trotzig in die Opferrolle. Das ist in der heimischen Politik nichts Neues, schon Rechtspopulisten wie Jörg Haider oder Heinz-Christian Strache fühlten sich in der Opferrolle besonders wohl und glaubten, irgendwie damit durchzukommen. Schuldeinsicht? Zumindest eine Entschuldigung für Fehlverhalten? Fehlanzeige.