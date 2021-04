Manfred Nowak: „Wir sind nie verloren“

profil: Von Schirach schwebt vor, dass Verletzungen der Grundrechte eingeklagt werden können. Auch von einer pakistanischen Textilarbeiterin?

Nowak: Das hängt von der Umsetzung ab. Ich trete für einen Weltgerichtshof für Menschenrechte ein, und dafür, dass wir transnationale Unternehmen direkt klagen können. Diese neue Grundrechtsklage würde sich wieder nur gegen Staaten richten, diese müssten dann die Konzerne zwingen, unmenschliche Arbeitsbedingungen auch bei ihren Zulieferern in Pakistan abzustellen. Diese Klage könnte aber auch von einer pakistanischen Textilarbeiterin eingebracht werden.

profil: Die Pandemie wird die soziale Ungleichheit verstärken. Die vorgeschlagenen Grundrechte setzen dem nichts entgegen, obwohl darunter künftige Generationen leiden. Fehlt Ihnen das?

Nowak: Das ist eine Schwachstelle. Die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit ist eines der großen Probleme unserer Zeit und untergräbt die Grundfesten der Demokratie. Mit den bekannten Folgen – Populismus, Radikalisierung, Rufen nach illiberalen oder autoritären Systemen –, wie wir von Amerika und England über Ungarn bis nach Österreich sehen.

profil: Welche Anreize müsste man setzen, um die Ungleichheit zu verringern?

Nowak: In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Ungleichheit in etwa gleich geblieben, weil gegengesteuert wurde. Sogar in den Vereinigten Staaten wurden die höchsten Einkommen mit heute unvorstellbaren 90 Prozent versteuert. Am wichtigsten wäre wieder eine stärkere Progression bei der Einkommenssteuer, die berühmte Reichensteuer, außerdem Vermögens- und Erbschaftssteuern sowie Finanztransaktionssteuern.

profil: Nach der Pandemie müssen die Schulden zurückgezahlt werden. Dann droht ein Sozialstaatsabbau. Könnten Grundrechte hier Schranken setzen?

Nowak: Österreich ist an die Europäische Sozialcharta und den UNO-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte gebunden, hat aber im Unterschied zu vielen anderen europäischen Staaten kein Beschwerderecht anerkannt. Die Kontrollen und Sanktionen sind schwach. Es ist jedoch eine Mär, dass diese Rechte nicht durchsetzbar sind. Man muss die Möglichkeiten schaffen, wie etwa in Südafrika oder Indien, wo Menschen erfolgreich ein Recht auf eine Mindestmenge an kostenlosem Wasser pro Tag eingeklagt haben.

profil: Wir reden über neue Grundrechte. Ist die aktuell größte Gefahr nicht eher, dass immer mehr Staaten darauf pfeifen?

Nowak: Keine Frage, es gibt einen enormen Backlash. Je weniger demokratisch Staaten werden, desto mehr verletzen sie Menschenrechte. Das sieht man in Ungarn

oder Polen, natürlich auch in der Türkei, Russland und vielen anderen Staaten. Trotzdem darf man die Hoffnung nicht aufgeben. Dieses eben erst begonnene Jahrzehnt ist in so vielen Bereichen entscheidend. Das Bewusstsein, dass es höchste Zeit für ein echtes Umdenken ist, wenn wir die Erde in einem Zustand erhalten wollen, der auch für zukünftige Generationen lebenswert ist, wächst.