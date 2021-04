Öffentliche Aufträge für Wahlkampfagentur von Kurz

Fest steht: Die Media Contacta ist im Wahlkampf oft zur Stelle, um Scheinwerfer auf Sebastian Kurz zu richten: Ob bei Bundesländertouren, Pressekonferenzen oder dem Wahlkampfauftakt im Jahr 2017, zu dem tausende türkise Parteigänger in die Wiener Stadthalle gelotst wurden. Das ist nicht ungewöhnlich, auch andere Parteien setzen auf professionelle Hilfe aus der Werbebranche.

Bemerkenswert ist allerdings, wo die Media Contacta ihren Firmensitz angemeldet hat: In einem Gebäude der niederösterreichischen Landesregierung. Dafür zahle die Agentur eine „marktübliche“ Miete, erklärte das Land Niederösterreich in der Vergangenheit wiederholt. Details bleiben auch hier – geheim. Bemerkenswert ist auch, für wen die Agentur in Nicht-Wahlkampfzeiten arbeitet: Für ÖVP-geführte Ministerien und das Land Niederösterreich.

Das Landwirtschaftsministerium buchte die Agentur im Jahr 2019 etwa für das Familienfest im Schlosspark Schönbrunn, bei dem auch Sebastian Kurz auftrat – und das für viel Kritik sorgte, weil es mehr einem Parteievent glich. Auftragswert: Über 200.000 Euro.