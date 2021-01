ÖVP-Klubobmann Wöginger: "Impfplan gilt auch für alle Politiker"

"Ibiza hat die heimische Politik radikal verändert."



profil: Sie sagen über Herbert Kickl: "Kickl hat einen Haufen Mist hinterlassen, nicht nur Pferdemist." Klingt nicht nach jemand, mit dem Sie gut zusammengearbeitet haben.



Wöginger: Ich hatte mit Herbert Kickl nie viel zu tun. Prinzipiell möchte ich die Zeit der Koalition mit der FPÖ nicht missen. Aber Ibiza hat die heimische Politik radikal verändert.



profil: Tun Ihnen die Grünen leid, wenn sie aus Koalitionsdisziplin gegen ihre Überzeugungen abstimmen müssen - etwa bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus Lesbos?



Wöginger: Regieren unterscheidet sich halt von Opposition. Der Satz "Der Standort bestimmt den Standpunkt" hat seine Berechtigung, auch für die Grünen. Aber unser Standpunkt war vor der Wahl, nach der Wahl und jetzt sehr klar.



profil: Sie sind beim Roten Kreuz, in der katholischen Kirche auch: Beide Organisationen drängen auf Aufnahme von Flüchtlingen. Kann Sie das nicht überzeugen?



Wöginger: Wir haben im Vorjahr über 5700 Kinder und Jugendliche aufgenommen.



profil: Ein Großteil davon kam schon in Österreich zur Welt.



Wöginger: Seit der Flüchtlingskrise 2015 haben wir 123.000 Menschen Schutz gewährt. Österreich nimmt viele Flüchtlinge auf. Wir helfen permanent. Derzeit ist unser Zugang, und den halte ich durchaus für christlich-sozial, vor Ort zu helfen.



profil: Tut es Ihnen weh, wenn Sie Bilder von Menschen sehen, die mitten in Europa im Dreck leben?



Wöginger: Man darf den Fokus nicht nur auf ein Flüchtlingslager richten. An vielen Orten der Welt sind Menschen in Not. Wir helfen vor Ort, wir errichten Gebäude, wir bauen die Hilfe aus und nehmen mehr Geld in die Hand, um menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.



profil: Sie klingen nicht so, als würden Sie den Grünen ihren Wunsch erfüllen und Familien oder Kinder aus Flüchtlingslagern holen.



Wöginger: Wir bleiben bei der Hilfe vor Ort und haben die Mittel dafür erhöht.



profil: Auf welchem Standpunkt bleiben Sie beim Thema Schule? Unterrichtsminister Heinz Faßmann wollte Schulen früher öffnen, Sie bremsten.



Wöginger: Die angespannte Situation in vielen Wohnungen verstehe ich. Wir haben ja selbst drei Kinder, der Älteste ist 16, der Jüngste in der Volksschule. Den Löwenanteil macht meine Frau, wofür ich ihr dankbar bin. Aber ich habe vollstes Verständnis, dass viele Eltern sagen: Wann gehen endlich die Schulen wieder auf?