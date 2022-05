1. Wirtschaftspartei ohne Wirtschaft

Die drei derzeit dominanten innenpolitischen Themen lauten: 1. Teuerung. 2. Teuerung. 3. Teuerung. Die Inflation klettert auf immer neue Höhen, die größten Wohlstandsverluste seit 1955 stehen bevor, Energiepreise explodieren, Einkaufen und Tanken kosten, zudem drohen Krieg und Energiekrise das Wirtschaftswachstum abzuwürgen, bis hin zur Rezession. Das wäre eigentlich eine Gemengelage, in der eine Wirtschaftspartei wie die ÖVP perfekt ihre Kernkompetenz ausspielen könnte. Betonung auf: könnte. Denn die Zeiten, als ein Wirtschaftsminister wie Wolfgang Schüssel oder Reinhold Mitterlehner zum ÖVP-Obmann aufstieg, als ein Ex-Unternehmer wie Martin Bartenstein als Minister kantige Standortpolitik betrieb, sind lange vorbei. Die Parteifarbe wechselte von Schwarz auf Türkis, als inhaltliches Ziel-1-Gebiet galten Sicherheit, Migration und Asyl – Wirtschaft rangierte irgendwo unter „ferner liefen“. Das wirkte kontraproduktiv: Mit Getöse wurden etwa Lehrlinge aus Afghanistan abgeschoben, nun sucht die Wirtschaft händeringend Fachkräfte.

Und die Prioritätensetzung rächt sich jetzt. Denn die harsche Law-and-Border-Politik ist Geschichte, ukrainische Flüchtlinge sind willkommen – und Wirtschaftskapazunder in den eigenen Reihen fehlen. Aus dieser Not entspringen undurchdachte Vorschläge wie jener, Gewinne von Energieunternehmen abzuschöpfen: eine Kanzler-Idee, die in der ÖVP für Entsetzen sorgte. Es spricht Bände, dass ausgerechnet die ehemalige Wirtschaftspartei ÖVP das Wirtschaftsressort mit einem parteifreien Quereinsteiger besetzt – dem Experten und bisherigen Arbeitsminister Martin Kocher. Eine Rochade nicht ohne Risiko: Ökonom Kocher verfügt zweifellos über Fachwissen und kompetentes Auftreten. Ob der langjährige Theoretiker Kocher allerdings in der Praxis politische Gestaltungskraft entwickelt, ist fraglich. Leicht hat er es ohne Anbindung an Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und Co jedenfalls nicht. Und die Erwartungshaltung der Wählerschaft auf rasche Maßnahmen gegen die Teuerung ist hoch – SPÖ und FPÖ können den Unmut für Zugewinne nutzen.