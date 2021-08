Guten Morgen!

Letzte Woche klingelte es an meiner Wohnungstür. Als ich öffnete, stand mir ein Mitarbeiter der GIS gegenüber. Die Eintreiberinnen und Eintreiber der Rundfunkgebühren zählen nicht unbedingt zu den beliebtesten Berufsgruppen in Österreich, obwohl sie einen wesentlichen gesellschaftlichen Beitrag leisten: Sie erhalten die Unabhängigkeit des ORF. Denn um nicht von den aktuell Regierenden abhängig zu sein, finanziert sich der Österreichische Rundfunk überwiegend aus Beiträgen der Bürgerinnen und Bürger. Dadurch kann sich das Medienunternehmen kritische Berichterstattung erlauben, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Der ORF ist also unabhängig – zumindest in der Theorie.

Seit 1974 in der Verfassung

Doch was heißt das eigentlich? Das ORF-Gesetz legt fest: „Unabhängigkeit bedeutet Unabhängigkeit von Staats- und Parteieinfluss“. Dieses grundlegende Selbstverständnis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wurde bereits 1974 verfassungsrechtlich verankert. In der Praxis ist die politische Einflussnahme im größten österreichischen Medienhaus für die Parteien jedoch verlockend – und durch den ORF-Stiftungsrat auch gesichert: Dessen Mitglieder sind eindeutig einer politischen Couleur zuzuordnen. Und heute sind sie es, die den neuen Generaldirektor und damit den Posten des wichtigsten Medienmachers des Landes bestimmen. Eine „Unabhängigkeit von Staats- und Parteieinfluss“ sieht anders aus.

Unabhängigkeit: Warum?

Für eine funktionierende Demokratie ist eine unabhängige Presse allerdings unerlässlich. Wo Privatmedien oftmals von Geldgebern aus Politik und Wirtschaft in Form von Inseraten abhängig sind, kann sich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk selbst erhalten und sich so zu absoluter Objektivität verpflichten. Dass dieser hehre Ansatz oft an der Praxis scheitert, zeigt sich beim ORF immer wieder: So wurde zum Beispiel unter der ÖVP-nahen Generaldirektorin Monika Lindner der Begriff „Moltofon“ geprägt – als Anspielung auf den allzu direkten Draht, den der damalige Vizekanzler Wilhelm Molterer in den ORF zu haben schien. Die Unabhängigkeit leidet also sichtlich unter politischer Einflussnahme, zum Beispiel bei der heutigen Generaldirektoren-Wahl.