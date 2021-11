Der Name Grohmann taucht in den Pandora Papers auf – und zwar in Zusammenhang mit geschäftlichen Interessen in Asien. Im Kern geht es dabei um eine Firma mit Sitz in Hongkong, an welcher der Geschäftsmann über seine österreichische Firma AGIM beteiligt war – und in gewisser Weise bis heute ist. An dieser Hongkonger PFI Far-east, vormals FTTS, wiederum hängt ein chinesisches Unternehmen, das Konsumgüter auf gefährliche Chemikalien untersucht.

Salzburger Billigschuh-Schwergewicht

Am 2. Februar 2012 wandte sich ein Geschäftspartner Grohmanns via E-Mail an die Treuhandfirma Asiaciti Trust in Singapur (Asiaciti ist einer jener Dienstleister, dessen geleakte Geschäftsunterlagen Teil der Pandora Papers sind). Der Geschäftspartner fragte an, ob Asiaciti etwas für Grohmann tun könne, nämlich: Ein „großes deutsches Test-Institut“ wolle bei der Hongkonger Firma FTTS einsteigen. Eine der Bedingungen sei, dass Grohmanns Holding AGIM ihre Anteile veräußere, da sich sonst ein potenzieller Interessenskonflikt ergeben könnte. Grohmann beziehungsweise AGIM seien „indirekt“ Kunde des deutschen Test-Instituts. Der Geschäftspartner schrieb weiters, Akkreditierungsregeln würden einen derartigen Interessenskonflikt ausdrücklich verbieten. Die Idee: Grohmann könnte seine Anteile an einen Trust – eine Art Treuhandschaft – übertragen und AGIM einfach nicht mehr als Aktionärin aufscheinen.