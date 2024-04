Pflegeheime: Volksanwaltschaft zeigt Mängel bei Schmerzmanagement auf

80 Prozent aller Menschen in Alten- und Pflegeheimen müssen mit Schmerzen leben, und das wäre „in vielen Fällen vermeidbar“, so der Volksanwalt weiter: „Schmerzen müssen sofort behandelt werden. Das ist nur möglich, wenn sie rechtzeitig erkannt werden.“ Doch nicht alle Patient:innen können auf ihre Schmerzen aufmerksam machen. Menschen mit Demenz oder kognitiven Beeinträchtigungen haben oft Schwierigkeiten, mit dem Pflegepersonal zu kommunizieren. Das betrifft etwa 60 Prozent der Bewohner:innen aller Heime. Wenn die Schmerzen nicht aufhören, trägt das auch zu weiteren Verschlechterungen von Krankheiten wie Demenz bei.

Ein Lichtblick: In den meisten untersuchten Einrichtungen finden Schulungen zum Schmerzmanagement statt – die überwiegende Mehrheit davon hat auch sogenannte Pain Nurses in Ausbildung. Dort werden sie auf betreuungsintensive Fälle vorbereitet.

Volksanwaltschaft fordert Gesetzesänderungen

Um die Mängel zu beheben, empfiehlt die Volksanwaltschaft eine Reihe von Maßnahmen. Schmerzen müssten in jeder Einrichtung standardisiert erfasst und behandelt werden. Vom optimalen Zustand sei man laut Pflegewissenschafterin Kirchberger „weit entfernt“. Sie ist Mitglied der Schwerpunktkommission und kritisiert, dass es zwar hoch wirksame Medikamente gegen Schmerzen gibt – diese jedoch nicht optimal eingesetzt werden. Wenn in einem Heim kein Arzt rund um die Uhr zur Verfügung steht, kommen Betroffene nicht schnell genug zum Heilmittel. Das bedeutet, dass Patienten unnötig lang auf eine ärztliche Verordnung oder eine Spitalseinweisung warten müssen. Stattdessen brauche es in jeder Pflegeeinrichtung ein Notfalldepot an stärkerer Medikation.