„Ausbeutung“? Kritik an WKO-Imageaktion für 24-Stunden-Betreuerinnen

Vor dem Palais Ferstel im ersten Wiener Gemeindebezirk spricht eine Frau mittleren Alters in die Handykamera, sie unterhält sich in einer slawischen Sprache. Sie trägt eine weiße Bluse, ist festlich geschminkt – und lacht erwartungsvoll. Später wird sie mit 17 weiteren Frauen auf einer Bühne stehen und den „Daheim Betreut Award“ entgegennehmen. Das war in der Vorwoche, als die Wirtschaftskammer (WKO) an jeweils zwei 24-Stundenbetreuerinnen pro Bundesland eine Sachertorte und 1500 Euro verliehen hat.

Der Award soll als Zeichen der Wertschätzung verstanden werden, sorgt jedoch auch für Irritation in der Branche und innerhalb der Wirtschaftskammer.

WKO im Spannungsverhältnis

Im prunkvollen Stiegenhaus in der Nähe der Herrengasse werden Fotos von den Preisträgerinnen gemacht. Auch später sind alle Kameras auf die Betreuerinnen gerichtet. Sie stehen stellvertretend für eine Branche, in der Arbeitszeiten nicht geregelt sind und strukturelle Abhängigkeiten Realität sind. Die Gewinnerinnen wurden aus einem Pool von 500 Einreichungen ausgewählt, dabei hatte jedes Jurymitglied fünf Punkte zu vergeben. Jene 18 Nominierten mit der höchsten Punkteanzahl – und die Familien, die sie nominiert haben – lud der Gastgeber und Obmann des Fachverbandes Personenbetreuung in der Kammer, Andreas Herz, zur Verleihung ein. Insgesamt waren 150 Gäste anwesend.

Dabei kann auch der pompöse WKO-Award nicht über einen Interessenskonflikt der Kammer hinwegtäuschen. Denn die WKO vertritt nicht nur die 24-Stunden-Betreuerinnen, die freie Gewerbetreibende sind, sondern gleichzeitig auch mehr als 900 Agenturen, die sie an Klientinnen und Klienten vermitteln. Die Machtposition, die Agenturen gegenüber den Betreuerinnen haben, wurde oft kritisiert.

Ein Beispiel: Als Selbstständige sollten die Betreuerinnen ihre Honorare theoretisch selbst bestimmen dürfen. In der Praxis hängt das Einkommen der Betreuer:innen vom Budget und Wohlwollen der Familien ab – das ist meist Verhandlungssache zwischen den Agenturen und den Klient:innen. Selbstständig sind die Pflegekräfte also oft nur am Papier. Auch was Überstunden und Urlaubsanspruch angeht, gibt es keine bindenden Regelungen.