Fall Pilnacek: Die eigentümlichen Gutachter des Peter Pilz

Die Vorstellung am 30. November in der KIA Metropol Arena in Nürnberg ist ausverkauft. Wer Dr. Michael Tsokos dennoch live erleben will, hat dazu in der kommende Woche in Freiburg und Ravensburg die Möglichkeit – Restkarten sind vorhanden. Dr. Tsokos hat seinen Beruf zur Show gemacht. Als Gerichtsmediziner leitete er von 2007 bis 2023 das Institut für Rechtsmedizin der Charité in Berlin. Nun füllt er Veranstaltungshallen mit seinem Programm „Faszination Rechtsmedizin & Phänomen Forensik“. Dazu schreibt er Kriminalromane und Sachbücher („Schwimmen Tote immer oben?“) und führt auf seiner Website einen Video-Blog, der ihn beim Sezieren von Leichen zeigt.

Vielleicht war Tsokos‘ Prominenz der Grund dafür, dass er vom Ex-Politiker Peter Pilz (Grüne, Liste Pilz) beauftragt wurde, ein Gutachten zum Tod von Christian Pilnacek anzufertigen. Der Leichnam des Justizsektionschefs wurde am 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau bei Rossatz am Rücken treibend aufgefunden. Ermittler und Justiz schlossen ein Verbrechen aus und wollten den Fall abschließen. Doch bis heute beschäftigt die Causa Behörden, Justiz und Öffentlichkeit.

Vergangene Woche begann die politische Aufarbeitung. Der von der FPÖ eingesetzte Untersuchungsausschuss nahm seine Arbeit auf. Bis zum 17. Dezember müssen Kanzleramt, Innen- und Justizministerium alle Akten liefern, die für den U-Ausschuss relevant sein könnten. Darunter wird sich auch ein Konvolut von etwa 40 Seiten befinden: die drei medizinischen Gutachten, die zum Tod des Sektionschefs bisher vorliegen.

Gutachter-Karussell

Das offizielle Gutachten ist mit 13 Seiten das umfangreichste. Es wurde vom Gerichtsmediziner Christian Matzenauer im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krems erstellt und ist mit 21. November 2023 datiert. Matzenauer verfasste es auf Basis der Leichenbeschau und der Obduktion. Dazu lieferten zwei Sachverständige für angewandte und allgemeine analytische Chemie Zusatzgutachten. Die Obduktion nahm Matzenauer am 26. Oktober 2023 im Institut für klinische Pathologie der Klinik Favoriten in Wien vor. Sie dauerte zwei Stunden und 35 Minuten. Insgesamt wurden durch „äußere und innere Besichtigung“ 61 Aspekte untersucht, von den Extremitäten über den Schädel bis zu Hals, Brust- und Bauchhöhle. Der wesentliche Satz befindet sich auf Seite 11 des Gutachtens: „Nach dem Ergebnis der Obduktion des Leichnams des Christian Pilnacek ist das Ableben auf Ertrinken zurückzuführen.“ Typische Befunde dafür seien unter anderem „eine weitgehend trockene Lungenüberblähung“, ein „wässriger Leerdarminhalt“, „eine Entspeicherung der Milz“ und „eine akute Blutstauung der inneren Organe“. Am Leichnam festgestellte Hautunterblutungen, Abschürfungen und eine Rissquetschwunde im Gesicht seien „mit einer Entstehung im Rahmen von Sturzgeschehen, etwa im Zuge des Abstieges zum Ufer des Gewässers, vereinbar“. Conclusio des Gutachters: „Eindeutige Hinweise auf eine Gewalteinwirkung durch fremde Hand ergaben sich nicht.“

Peter Pilz wollte sich damit nicht zufriedengeben. Der frühere Grünen-Politiker betätigt sich als Autor und betreibt ein Online-Portal („ZackZack“). Dort thematisiert er intensiv die Theorie, Pilnacek sei durch ein Tötungsdelikt ums Leben gekommen. Um diese zu stützen, gab Pilz zwei Privatgutachten in Auftrag, die das offizielle Gutachten überprüfen sollten, das der Ex-Abgeordnete den Sachverständigen schickte. Michael Tsokos, Gerichtsmediziner und Bühnenstar, übermittelte eine sechsseitige „rechtsmedizinische Stellungnahme“ mit Datum 26. September 2024. Dass die äußeren Verletzungen von einem Sturz stammen könnten, wird von Tsokos angezweifelt. Nach dessen Ansicht seien etwa „Einblutungen im Kopfwendemuskel links schwerlich mit einem Sturzgeschehen vereinbar“. Dies würde eher zu einem „Schlag gegen den Hals“ passen. Tsokos hält aber auch fest, es bedürfe zur Beurteilung der Gründe für die Verletzungen „der Einsichtnahme in die Fotodokumentation der Obduktion“. Der Zustand der Lunge ist laut Tsokos nicht „typisch für Ertrinken“. Aus dem Magen lasse sich nur schließen, „dass der Leichnam sich nach dem Tod im Wasser befand“. Tsokos‘ Schluss: „Für ein Ertrinken liegen keinerlei wirklich überzeugende Obduktionsbefunde vor.“

Allerdings relativiert Tsokos seine Aussage gleich selbst. Dass Pilnacek ins Wasser gelangte, könnte auf „Unfall, Suizid oder ein Tötungsdelikt“ zurückzuführen sein. Eine weitere Einschätzung sei „in Ermangelung von Fotos“ nicht möglich. Offenbar hielt Pilz das Gutachten nicht für ausreichend und übermittelte weitere Fragen. In einer weiteren Stellungnahme schreibt Tsokos: Ob Pilnacek ertrunken sei oder nicht, „vermag rechtsmedizinisch nicht mit dieser Absolutheit beantwortet werden, wie es im strafrechtlichen Interesse natürlich sinnvoll erscheint“.