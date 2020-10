Politik-Podcast: Rot-Pink in Wien und Lockdown

Christian Rainer und Gernot Bauer über die potenzielle Koalition in Wien: Wie bürgerlich sind die NEOS noch? Sind sie der pflegeleichtere Partner für die SPÖ und Michael Ludwig und was heißt das für die Rolle der Grünen? profil-Podcast zu Rot-Pink in Wien und einem zweiten Corona-Lockdown.

von Christian Rainer , Gernot Bauer