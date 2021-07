Die profil-Journalistin Christa Zöchling ist dem Gedenken an das Jahr 1938 in außerordentlicher Weise gerecht geworden. Sie hat die Machtergreifung der Nationalsozialisten dokumentiert, indem sie die Ereignisse im Wochentakt aufarbeitete, vor allem auf Basis damaliger Zeitungsberichte, die in der Nationalbibliothek elektronisch erfasst sind.