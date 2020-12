profil-Morgenpost: Was machen Bakteriologen an Sylvester?

Früher waren Journalisten nur „Randfiguren der holzverarbeitenden Industrie“ (Willy Brandt), heute sind sie auch auf Twitter. Ihr Morgenpostler treibt dort ebenfalls, allerdings ohne Breitenwirkung, sein Unwesen. Auf Twitter fetzen nicht Haikus, sondern Bosheiten auf Kosten anderer. So mokierte sich Ihr Morgenpostler im Advent künstlich, aber mit großer Resonanz über einen Beitrag auf Ö1, in dem die Formulierung „an Weihnachten“ gebraucht wurde. Wer das Österreichische mit Preußismen aller Art (auch: „Skipass“ statt „Liftkarte“) verhunzt, kann nicht mit Gnade rechnen. Allerdings soll „an Weihnachten“ in Vorarlberg eine zulässige Floskel sein.