Das Ende der Bananenbrot-Zeit

Etwas lachhaft wirken sie heute, diese kleinen Versuche, die politische Verantwortungslosigkeit durch Selbstverantwortung auszugleichen. Ein individualisiertes Bemühen, eine Krise weniger schlimm zu machen, die alle betrifft. Hat man also während vergangener Wellen noch auf Self Care gesetzt, scheint sich mittlerweile Resignation breit zu machen. So viele Detox-Masken, wie einem die Infektionszahlen Sorgenfalten bescheren, kann man sich sowieso nicht ins Gesicht schmieren.

Aber was passiert, wenn die Self Care ausgedient hat? Wenn man alle Schaumbäder in die Wanne geschüttet, alle Bananenbrote gebacken und alle Vitamine geschluckt hat, so, wie man gelernt hat, die geschehenen Fehler der Bundesregierung zu schlucken?