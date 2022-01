Omikron: Das große Durchrauschen – warum noch vorsichtig sein?

Vielleicht die größte Zumutung am Übergang von der Pandemie zur Endemie: die Genugtuung, die Impfgegner über das große Durchrauschen empfinden. Corona verglichen sie von Beginn an gerne mit der Grippe und stellten sich damit als Verharmloser selbst ins Eck. Nun verteidigen Regierungschefs wie Johnson oder der Spanier Pedro Sánchez mit genau diesem Vergleich ihre Öffnungsschritte. Der politische Kopf der Impfgegner, FPÖ-Chef Herbert Kickl, suhlt sich förmlich im wachsenden Widerspruch zwischen härteren Maßnahmen bei milderem Pandemieverlauf. In England fällt die Maske in Klasse und Bus, und er soll eine Strafe ausfassen, weil er sich auf einer Outdoor-Demo nicht maskierte?

Sich durch eine Infektion zu immunisieren, zogen Impfgegner stets vor. Nun scheinen sie am Ziel und bereiten sich auf ihr Rendezvous mit Omikron vor – sofern sie es nicht schon hatten. Als Genesene sind sie dann 180 Tage von der Impfpflicht befreit.



Ein gefährliches Spiel, unverantwortlich, nach wie vor. Ohne Impfung und frischem Booster steigt die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu landen, deutlich. Außerdem verschwindet die gefährlichere Delta-Variante nicht. Gegen diese bleiben Ungeimpfte selbst nach einer Omikron-Infektion kaum geschützt. Dennoch: Bis hierher haben es die Durchseuchungsfans der ersten Stunde geschafft. Und bald können sie im Zweifelsfall zum Totimpfstoff von Valneva greifen, dem sie mehr vertrauen als den neuartigen mRNA-Vakzinen. Der Impfstoff von Valneva soll, an Omikron angepasst, im Frühjahr auf den Markt kommen.

Weg aus der Pandemie

Hatten Kritiker doch ein Gespür? Haben wir übertrieben? Waren wir zu ängstlich? Gegen das nagende Gefühl der Ungerechtigkeit hilft die Erinnerung. Es tat gut, gegen Delta & Co. bestmöglich geschützt zu sein. So wie es heute guttut, gegen grippeartige Omikron-Attacken geboostert zu sein. Es tat gut, sich als Geimpfter am solidarischen Schutzschirm über Spitälern, Älteren, Immunsupprimierten zu beteiligen. So wie es heute guttut, die Durchseuchung in Bahnen zu halten. Es tat gut, in einer Zeit solidarisch zu sein, in der man nicht wusste, wann die Zeit für eine mildere Ausstiegsvariante gekommen sein würde.

„Der Weg in diese Richtung ist evolutionsbiologisch vorgezeichnet. Nur weiß man am Beginn einer Pandemie nicht, wie lange es dauert. Ob zwei Jahre oder vier Jahre, das ist unmöglich zu prognostizieren. Besonders, wenn ein Virus derart mutationsfreudig ist“, sagt Umweltmediziner und Epidemiologe Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien. Die Gefährlichkeit von Omikron hätte man selbst vor sechs Wochen noch nicht einschätzen können. Nun macht er Hoffnung: „Anfang Mai ist es vorbei.“ Nach dem Höhepunkt in dieser Woche sinke die Inzidenz nach längerer Abklingphase dann auf unter 50, ergeben seine Berechnungen. Zuletzt steckten sich im 7-Tages-Schnitt rund 1700 Personen pro 100.000 Einwohner an. Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion sei derzeit hoch, sagt Hutter, absichtlich würde er sich aber nie anstecken, „egal um welche Viren oder Mutationen es sich handelt“.