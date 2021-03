Vertrauensfrage

Guten Morgen!

Die Blumenverkäuferin, der ehemalige Kollege, zuletzt der Bankberater: Immer häufiger treffe ich auf Menschen, die momentan total verunsichert sind. Das äußert sich dann so: Die Impfung sei sehr gefährlich, erklären die Leute, man wisse ja nicht, ob man in einigen Monaten oder Jahren doch daran sterben könne. Die Gefahren des Corona-Virus wären erfunden, Covid-19 nicht schlimmer als eine echte Grippe, der Lockdown reine Schikane, alles nur auf den Profit der Pharmakonzerne ausgerichtet.

Und es bleibt nicht bei der Blumenverkäuferin oder beim ein oder anderen Bekannten. Am Wochenende sind schon wieder tausende Menschen in Wien auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Auf den Transparenten waren auch abstruse Vergleiche zu lesen – etwa jener, der die Beschränkungen in der Pandemie mit der Unterdrückung in einer Diktatur gleichsetzt.

Was entgegnet man auf solche Aussagen?

Es sind nicht nur Rechtsextreme und Staatsverweigerer, die da auf die Straße gehen. Es ist eine diffuse Bewegung, Hippies und Esoteriker haben sich den Hooligans angeschlossen, nicht alle sind verrückt – und nicht alle sind immun gegen vernünftige Argumente.