profil-Morgenpost: Grün oder Pink – wer rettet den Würstelstand?

Ob Ernst Nevrivy seine Machtfülle ebenso bescheiden definiert? Er ist Bezirksvorsteher der Donaustadt, wo die SPÖ mit 44 Prozent am Sonntag dreimal so viele Stimmen holte wie Neos und Grüne zusammen. Flächenmäßig jausnet die Donaustadt den 7. und 8. Bezirk zum Frühstück. Dass die Einwohnerzahl Wiens seit 2010 um 13 Prozent gewachsen ist (noch so eine spannende Zahl im Heft), merkt man an der Krandichte in der Donaustadt. Redakteurin Karin Cerny beschreibt das in ihrer Hommage an die Seestadt Aspern, einer von zwölf persönlichen Hotspots in Wien, den profil-Redakteure beschreiben.

Wiener Kulturgut

So zubetoniert kann die Donaustadt gar nicht werden - Grünflächen gibt es weiterhin in Hülle und Fülle (Gstetten mitgemeint). Deswegen denkt Nevrivy weiterhin mehr in neuen Straßen als Begegnungszonen. Und deswegen wünscht er sich lieber die Neos als die Grünen in die neue Stadtregierung. Das ließ er noch am Sonntag nach geschlagener Wahl gegenüber profil anklingen.

Doch vielleicht hat Bürgermeister Michael Ludwig innerlich die dritte Runde Rot-Grün längst eingeläutet. Und die Nevrivys der Partei haben bis dahin die Lizenz, die Grünen vor Koalitionsverhandlungen kleinzuhalten, damit sie einer gestärkten SPÖ in der nächsten rot-grünen Koalition keine Bäume vor neue Straßen und Tunnels aufstellen. Solche Ränkespiele werden uns noch über Wochen begleiten. Im aktuellen profil steht, was wirklich zählt in der Stadt. Dazu darf auch der Erhalt des Kulturgutes Würstelstände gezählt werden. Ihre Zahl ist seit 2010 von 790 auf 274 gesunken. Laut dem abgewählten blauen Bezirksvorsteher in Simmering, Paul Stadler, gibt es in „ganz Simmering ka guats Würschtl mehr“.

Ideen zum Erhalt des Würstelstandes blieben Grüne oder Pinke im Wahlkampf schuldig. Beim Gölsentaler hätten sie damit sicher punkten können.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwoch.

Clemens Neuhold

