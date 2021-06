Kennen Sie „Kracherl“ und „Klapperl“?

Guten Morgen!

Manche Dinge werden nicht mehr hinterfragt. So scheint wirklich überall im Land „ein Sommer wie damals“ die größte Sehnsucht zu sein. Sogar junge Leute träumen davon, obwohl sie gar nicht wissen können, wie ein Sommer damals war.

Dass wir uns nach „einem Sommer wie damals“ sehnen, ist auch die Schuld eines Kracherl-Produzenten, der mit diesem Slogan seine Produkte bewarb. „Kracherl“ (wie auch „Klapperl“) ist übrigens ein Begriff, den nur kennt, wer noch weiß, wie ein Sommer damals war. Und glauben Sie Ihrem Morgenpostler: Früher war nicht alles besser, auch nicht die schönste Jahreszeit. Das beginnt mit dem Wetter. 1961, 1971, 1981 (danach gilt wohl nicht mehr als „damals“) waren die Sommer mal heißer, mal kälter, mal regnerisch, mal trocken. Wettermäßig war ein Sommer damals wie heute. In den Urlaub fuhr man aber nicht ins schöne Kroatien, sondern nach Tito-Jugoslawien.

Die heimischen Seen hatten beileibe nicht die heutige Wasserqualität. In einem Werbespot des oben genannten Kracherl-Herstellers springen fröhliche Menschen in einen Tümpel, so klar, wie es ihn damals mit Sicherheit nicht gab. Die Wiesen, über die man barfuß lief, durften noch chemisch behandelt werden. Das Sonnenöl roch nach ÖMV (so hieß damals die OMV). Unter den Leiberln aus schwerer Baumwolle schwitzte man. Das Bier war oft warm – die Getränkekühltechnologie hat da mittlerweile einiges geleistet. Und um mit einem Mythos aufzuräumen, der auch hier besungen wird: „Hitzefrei“ gab es nicht, zumindest nicht im „damals“ Ihres Morgenpostlers.