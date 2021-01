profil-Morgenpost: Ungehorsam dreierlei

Ungehorsam bei Frauen ist auch 2021 für manche noch schwer zu verdauen, Ungehorsam in der Parteipolitik wohl sowieso ungern gesehen – eine Kombination aus beidem erschütterte die SPÖ Steyr vergangene Woche. In der traditionell roten Stadt steht ein Führungswechsel bevor. Markus Vogl wechselte aus dem Nationalrat in die Stadtpolitik und soll nach der Wahl im Herbst Bürgermeister Gerald Hackl ablösen – Vogls Sitz im Parlament wurde somit frei. Die Landespartei empfahl dafür gemäß „gelebter Praxis“ wieder einen Steyrer, BMW-Betriebsrat Andreas Brich. Laut Reihung auf der Wahlkreisliste fiel das Mandat aber Elisabeth Feichtinger (Bild) zu und die dachte nicht daran, zu verzichten.